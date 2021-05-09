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    Сьогодні у Москві Красною площею крокуватимуть козаки-буддисти

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    &laquo;До революції у калмиків було багато козаків, і всі вони були буддистами&raquo;, &ndash; Йонтен гелонг - Сьогодні у Москві Красною площею крокуватимуть козаки-буддисти

    «До революції у калмиків було багато козаків, і всі вони були буддистами», – Йонтен гелонг

    Фото з відкритих джерел

    Унікальний загін покажуть на параді у Москві

    Під час Параду перемоги на Красній площі в складі Всевеликого війська Донського пройдуть козаки, що сповідують буддизм. Про це розповів старший адміністратор «Золотої обителі Будди Шак’ямуні» Йонтен гелонг.

    За його словами, трьох козаків провели і благословили в центральному хурулі (буддійському храмі) Калмикії.

    «До революції у калмиків було багато козаків і не тільки донських. Калмики входили до складу багатьох козацьких округів, і всі вони були буддистами», – пояснив Йонтен гелонг.

    Калмики – одні з перших «козаків-інородців». На Дону калмики з’явилися в кінці XVI – початку XVII століття. Пізніше було підписано угоду про входження калмиків до складу Донського козацтва за умови обов’язкового залучення їх до служби.

    Нагадаємо, у неділю, 9 травня, Україна відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У столиці та інших містах України відбудеться низка заходів.

    До слова, з 2015 р. Україна змінила формат святкування Дня Перемоги у рамках ухвалення пакету законів про декомунізацію.

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    Теги: День Перемоги Росія парад
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