Сьогодні у Москві Красною площею крокуватимуть козаки-буддисти
«До революції у калмиків було багато козаків, і всі вони були буддистами», – Йонтен гелонг
Унікальний загін покажуть на параді у Москві
Під час Параду перемоги на Красній площі в складі Всевеликого війська Донського пройдуть козаки, що сповідують буддизм. Про це розповів старший адміністратор «Золотої обителі Будди Шак’ямуні» Йонтен гелонг.
За його словами, трьох козаків провели і благословили в центральному хурулі (буддійському храмі) Калмикії.
«До революції у калмиків було багато козаків і не тільки донських. Калмики входили до складу багатьох козацьких округів, і всі вони були буддистами», – пояснив Йонтен гелонг.
Нагадаємо, у неділю, 9 травня, Україна відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У столиці та інших містах України відбудеться низка заходів.
До слова, з 2015 р. Україна змінила формат святкування Дня Перемоги у рамках ухвалення пакету законів про декомунізацію.