Сьогодні у Москві Красною площею крокуватимуть козаки-буддисти

«До революції у калмиків було багато козаків, і всі вони були буддистами», – Йонтен гелонг

Унікальний загін покажуть на параді у Москві

Під час Параду перемоги на Красній площі в складі Всевеликого війська Донського пройдуть козаки, що сповідують буддизм. Про це розповів старший адміністратор «Золотої обителі Будди Шак’ямуні» Йонтен гелонг.

За його словами, трьох козаків провели і благословили в центральному хурулі (буддійському храмі) Калмикії.

«До революції у калмиків було багато козаків і не тільки донських. Калмики входили до складу багатьох козацьких округів, і всі вони були буддистами», – пояснив Йонтен гелонг.

Калмики – одні з перших «козаків-інородців». На Дону калмики з’явилися в кінці XVI – початку XVII століття. Пізніше було підписано угоду про входження калмиків до складу Донського козацтва за умови обов’язкового залучення їх до служби.

Нагадаємо, у неділю, 9 травня, Україна відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У столиці та інших містах України відбудеться низка заходів.

До слова, з 2015 р. Україна змінила формат святкування Дня Перемоги у рамках ухвалення пакету законів про декомунізацію.

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