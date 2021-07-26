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    У Києві затримали низку потягів через аварію на «Укрзалізниці»

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    У Києві через аварійне відключення електроенергії затримуються поїзди - У Києві затримали низку потягів через аварію на «Укрзалізниці»
    У Києві через аварійне відключення електроенергії затримуються поїзди
    Фото з відкритих джерел

    В «Укрзалізниці» запевнили, що докладуть максимальних зусиль для скорочення відставання поїздів від графіка

    У Києві сталося аварійне відключення напруги в електромережі, через це низка поїздів вирушає з залізничного вокзалу із затримкою. Про це повідомили в пресслужбі «Укрзалізниці».

    За даними компанії, йдеться про сім потягів:

    • № 10 Київ — Маріуполь затримується на 57 хвилин;
    • № 44 Чернігів — Івано-Франківськ (+53 хв);
    • № 228 Київ — Бердянськ (+50 хв);
    • № 12 Київ — Новоолексіївка (+50 хв);
    • № 81 Київ — Ужгород (+32 хв);
    • № 116/136 Київ — Бердянськ, Авдіївка (+25 хв);
    • № 49 Київ — Трускавець (+15 хв).

    В «Укрзалізниці» перепросили за тимчасові незручності та запевнили, що докладуть максимальних зусиль для скорочення відставання поїздів від графіка.

    Як раніше писав «Главком», нещодавно пасажиру у фірмовому поїзді «Київ-Запоріжжя» № 37 видали брудну постільну білизну. Олександр Липський звернувся до очільника «Укрзалізниці» Олександра Перцовського на сторінці у Facebook.

    Тим часом народний депутат Олександр Качура обурений станом виданої йому у вагоні класу «люкс» постільної білизни. Відповідні фото розлючений член фракції «Слуга народу» розмістив у своєму Telegram-каналі, також він обіцяє створення слідчої комісії щодо підрядників «Укрзалізниці».

    Нарікала раніше на комфорт у потягах «Укрзалізниці» й артистка Ольга Сумська. Актриса, подорожуючи потягом №791 Кременчук-Київ, обурилася відсутністю кондиціонера в купе.

    Теги: Київ Укрзалізниця потяг Ужгород Івано-Франківськ
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    У Києві затримали низку потягів через аварію на «Укрзалізниці»