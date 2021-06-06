Голову НКРЕКП звинувачують у кризі в енергетиці

У травні 2021 ціна на оптовому ринку електроенергії опустилася до рекордно низького значення

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк намагається перекласти свою вину за кризу в енергетиці на керівництво державних енергетичних компаній. Про це заявив перший заступник голови комітету з питань енергетики Верховної Ради Олексій Кучеренко.

«Суть проста – в ганебному фінансовому стані на енергоринку, який регулюються до речі саме НКРЕКП на чолі з паном Тарасюком, винні всі навкруги окрім … самого НКРЕКП», – зазначив Кучеренко, коментуючи звинувачення Тарасюка на адресу НАЕК «Енергоатом».

Нардеп наголосив, що підтримує пропозицію Тарасюка дослідити «не ринкову» поведінку державної компанії «Енергоатом», але одночасно с іншими суб’єктами, наприклад «Новою-Енергетичною-Компанією» бізнес-партнера голови НКРЕКП Олександра Притики.

«Але хочу порадити пану Валерію Тарасюку бути вкрай обережним - в ході слідства головне не вийти на самого себе! А в даному випадку така ймовірність складає приблизно 100%», – зазначив Кучеренко.

Раніше повідомлялося, що в травні 2021 ціна на оптовому ринку електроенергії опустилася до рекордно низького значення. В окремі дні ціни падали до 43-44 коп./кВт год. Причиною стали махінації групи трейдерів. НКРЕКП офіційно визнала махінації лише 2 червня після звернень Міністерства енергетики. Однак комісія відмовилася змінювати правила роботи ринку для припинення таких махінацій, обмежившись наміром в ручному режимі слідувати за трейдерами. Усі пропозиції Міністерства енергетики комісією були проігноровані.

За розрахунками експертів, тільки в травні, через цінові махінацій трейдерів при мовчазній згоді НКРЕКП, державний «Енергоатом» недоотримав 120 млн євро (4 млрд грн), що дорівнює третині всього бюджету компанії на капітальні інвестиції.

Нагадаємо, НКРЕКП тимчасово заборонила імпорт електрики з Росії та Білорусі