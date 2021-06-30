Наміри запровадити акциз на зелену енергію – це ганьба для держави, – експерт

«З понад 8700 МВт встановленої електричної потужності на ВДЕ олігархам належить 1085 МВт»

Наміри Кабінету міністрів запровадити акцизний збір на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) в Україні є ганьбою для держави, оскільки це зупинить розвиток чистих технологій в країні.

Про це написав голова правління Біоенергетичної асоціації України (БАУ) Георгій Гелетуха.

«Законопроєкт № 5600 у частині акцизів на електроенергію з ВДЕ – повна ганьба», – заявив Гелетуха.

При цьому він зруйнував міф про те, що зелена енергетика нібито монополізована олігархами, бо насправді в секторі зеленої енергетики дуже багато внутрішніх та іноземних інвесторів.

«З понад 8700 МВт встановленої електричної потужності на ВДЕ олігархам належить 1085 МВт», – сказав Гелетуха.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект № 5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на «зелену» енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на «зелену» електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.