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    Наміри запровадити акциз на зелену енергію – це ганьба для держави, – експерт

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    Наміри запровадити акциз на зелену енергію – це ганьба для держави, – експерт

    «З понад 8700 МВт встановленої електричної потужності на ВДЕ олігархам належить 1085 МВт»

    Наміри Кабінету міністрів запровадити акцизний збір на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) в Україні є ганьбою для держави, оскільки це зупинить розвиток чистих технологій в країні.

    Про це написав голова правління Біоенергетичної асоціації України (БАУ) Георгій Гелетуха.

    «Законопроєкт № 5600 у частині акцизів на електроенергію з ВДЕ – повна ганьба», – заявив Гелетуха.

    При цьому він зруйнував міф про те, що зелена енергетика нібито монополізована олігархами, бо насправді в секторі зеленої енергетики дуже багато внутрішніх та іноземних інвесторів.

    «З понад 8700 МВт встановленої електричної потужності на ВДЕ олігархам належить 1085 МВт», – сказав Гелетуха.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект № 5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на «зелену» енергію в Україні за ставкою 3,2%.

    Під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на «зелену» електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.

    Теги: енергетика акциз альтернативна енергетика
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    Наміри запровадити акциз на зелену енергію – це ганьба для держави, – експерт