З введенням акцизу на зелену енергію Україна приречена на провал в екологічній політиці, – експерт

«Уряд не виконує зобов’язання перед виробниками зеленої енергії і нелогічно намагається запровадити акцизний збір»

У разі запровадження акцизного збору на генерацію електроенергії з відновлюваних джерел Україна буде приречена на провал в екологічній політиці, оскільки розвиток підприємств «зеленої» енергетики зупиниться.

Про це в ефірі каналу «Україна 24» заявила Людмила Циганок, президентка професійної асоціації екологів України:

«Питання в тому, чи цінує наша держава міжнародну репутацію, бо у разі посилення податкового тиску без створення дієвої системи мотивації до зеленої модернізації, країна в принципі приречена на провал в частині сталого розвитку», – зазначила Циганок.

За її словами, уряд не виконує зобов’язання перед виробниками зеленої енергії та зараз абсолютно нелогічно намагається запровадити акцизний збір.

«Як від цього виграє довкілля? Як буде взагалі в нашій державі відбуватися декарбонізація, тобто відмова від традиційної генерації. Якщо ми говоримо, що наша держава обрала екологічний курс, якщо ми справді озеленюємося, то тоді виходить якесь справжнє задзеркалля. Адже з одного боку ми декларуємо справжнє озеленення, з іншого боку не просто не створюються стимули, а створюється величезна кількість перепон до реалізації такої амбітної мети», – пояснила експертка.

При цьому вона зазначила, що, коли країни Європи намагаються перейти на зелену енергію, в Україні не створюється жодних дієвих інструментів щоби це трапилося.

«Доки не переходимо на альтернативні джерела енергії, доти ми будемо говорити про проблеми забрудненого повітря, про зміни клімату», – додала Циганок.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на «зелену» енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на «зелену» електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.