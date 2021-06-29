  1. Головна
  2. Новини (новости)
рус
    Новини (новости)

    З введенням акцизу на зелену енергію Україна приречена на провал в екологічній політиці, – експерт

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    З введенням акцизу на зелену енергію Україна приречена на провал в екологічній політиці, – експерт

    «Уряд не виконує зобов’язання перед виробниками зеленої енергії і нелогічно намагається запровадити акцизний збір»

    У разі запровадження акцизного збору на генерацію електроенергії з відновлюваних джерел Україна буде приречена на провал в екологічній політиці, оскільки розвиток підприємств «зеленої» енергетики зупиниться.

    Про це в ефірі каналу «Україна 24» заявила Людмила Циганок, президентка професійної асоціації екологів України:

    «Питання в тому, чи цінує наша держава міжнародну репутацію, бо у разі посилення податкового тиску без створення дієвої системи мотивації до зеленої модернізації, країна в принципі приречена на провал в частині сталого розвитку», – зазначила Циганок.

    За її словами, уряд не виконує зобов’язання перед виробниками зеленої енергії та зараз абсолютно нелогічно намагається запровадити акцизний збір.

    «Як від цього виграє довкілля? Як буде взагалі в нашій державі відбуватися декарбонізація, тобто відмова від традиційної генерації. Якщо ми говоримо, що наша держава обрала екологічний курс, якщо ми справді озеленюємося, то тоді виходить якесь справжнє задзеркалля. Адже з одного боку ми декларуємо справжнє озеленення, з іншого боку не просто не створюються стимули, а створюється величезна кількість перепон до реалізації такої амбітної мети», – пояснила експертка.

    При цьому вона зазначила, що, коли країни Європи намагаються перейти на зелену енергію, в Україні не створюється жодних дієвих інструментів щоби це трапилося.

    «Доки не переходимо на альтернативні джерела енергії, доти ми будемо говорити про проблеми забрудненого повітря, про зміни клімату», – додала Циганок.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на «зелену» енергію в Україні за ставкою 3,2%.

    Під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на «зелену» електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.

    Теги: екологія уряд альтернативна енергетика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    З введенням акцизу на зелену енергію Україна приречена на провал в екологічній політиці, – експерт