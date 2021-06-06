Новый акциз на «зеленую» энергию остановит развитие биоТЭС – глава ассоциации

Дополнительный налог для биоТЭС также скажется на развитии проектов по производству тепловой энергии

Введение нового акцизного налога на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии, является нелогичным и недальновидным решением, способным затормозить и без того вяло развивающийся сектор генерации электроэнергии из биогаза и биомассы. Об этом заявил глава правления Украинской биоэнергетической ассоциации Георгий Гелетуха в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Это абсолютно неожиданно, нелогично и недальновидно. Введение налога очень негативно скажется на секторе и серьезно затормозит развитие новых проектов в области биоэнергетики. У нас и так электрическая мощность ТЭС и ТЕЦ на биомассе и биогазе составляет всего лишь 200 МВт, потому что низкая рентабельность, не более 12%, и из-за дополнительного налога инвесторы уйдут в другие виды бизнеса», – сказал он.

Он также указал, что дополнительный налог для биоТЭС также скажется на развитии проектов по производству тепловой энергии, которые уже начала создавать хорошую альтернативу традиционным поставщикам тепла, предлагая более низкую цену и будучи независимыми от импорта газа.

Также этот шаг, по его мнению, отбросит назад все намерения по модернизации энергосистемы, связанной со строительством новых мощностей.

В целом он назвал предложение ввести акциз для электроэнергии из ВИЭ сигналом о нежелании развивать зеленую энергетику.

«Это очень плохие и неправильные сигналы. Украина долго будет ощущать последствия такого отношения к сектору. Весь мир разворачивается в сторону зеленой энергетики, а мы наоборот», – оценил ситуацию Гелетуха.

Напомним, 3 июня крупнейший скандинавский фонд объявил об остановке инвестиций в Украину из-за систематического нарушения украинским правительством обязательств в секторе ВДЭ. Решение о прекращении сотрудничества принято после планов Кабмина ввести новый акцизный налог на «зеленую» энергию.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в «зеленую» энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в «зеленой» энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $5,86 млрд. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.