Остановка перевалки руды грозит финансовым коллапсом Укрзализныце, – эксперт

«Речь может идти о потере до 3 миллионов тонн груза в месяц, а это в районе 10% грузового оборота всей Укрзализныци»

В связи с остановкой перевалки руды портами Южный и ТИС, транспортная отрасль Украины может терять полмиллиарда каждый месяц. Украинские ГОКи из-за этого могут приостановить работу, что означает падение доходов в бюджеты всех уровней. Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

«Прежде всего, пострадают сами порты – они лишатся большей части своих доходов, которые получают от перевалки железной руды. А ведь в порте Южном уже сейчас не самая благоприятная ситуация: из-за уменьшения грузовой базы этот порт уже показал убытки в 1 квартале 2021 года в сумме 50 миллионов гривен. Тогда как все предыдущие периоды была довольно значительная прибыль. Если они потеряют еще и объем перевалки железной руды, который у них сейчас есть, то это будут дополнительно очень большие потери. Не может идти речь о выплате премий работникам», – рассказал Гусак.

Также, по его словам, в случае остановки отгрузки железнорудного сырья (ЖРС) на экспорт очень сильно потеряет Укрзализныця.

«Речь может идти о потере до 3 миллионов тонн груза в месяц, а это в районе 10% грузового оборота всей Укрзализныци. Финансовые потери УЗ могут составлять до полмиллиарда гривен в месяц! Это при том, что у нас в прошлом году убытки Укрзализныци составили 12 миллиардов гривен. Если такая ситуация случится, то, наверное, это будет означать финансовый коллапс Укрзализныци», – предупредил Гусак.

Что касается украинских горно-обогатительных комбинатов, то они не смогут отгружать свою продукцию, а соответственно – получать за нее деньги и выплачивать налоги. Соответственно, потеряют бюджеты всех уровней. При этом решение текущей ситуации есть, и оно довольно простое, уверен Гусак.

«Ситуацию можно разрешить, и решение очень простое: украинские порты отгружают украинскую продукцию, которую перевозит Укрзализныця. И это решение должно быть принято как можно скорее», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что глава порта «Южный» Сергей Ковшар выписал себе с начала года премий на полтора миллиона гривен. Самую крупную премию, в размере свыше 300 тысяч грн, он оформил себе в январе 2021 года.