Приход западных инвесторов поможет перейти украинскому зарегулированному рынку электроэнергии к проевропейской модели – мнение

«Украинский рынок электроэнергии реорганизовывается и обновляется, однако главное остается неизменным: стиль регулирования в энергетике»

Приход западных инвесторов на рынок с амбициозными проектами может помочь перейти украинскому зарегулированному рынку электроэнергии к проевропейской модели регулирования, считает директор по управлению портфелем энергоресурсов D.TRADING Дмитрий Маляр.

«Украинский рынок электроэнергии реорганизовывается и обновляется, однако главное остается неизменным: стиль регулирования в энергетике. Рынок электроэнергии традиционно является самым зарегулированным рынком в Украине», – сообщил он, выступая на Adam Smith Conferences 16 июля в Киеве.

Одновременно с этим директор по управлению портфелем энергоресурсов D.TRADING заявил, что компания выступает за либерализацию рынка электроэнергии и поддерживает реформы, направленные на развитие конкурентного рынка.

В этом контексте Дмитрий Маляр заметил, что чем больше смелых западных инвесторов будет заходить в Украину с амбициозными проектами, тем более культурный вектор регулирования будет проевропейским.

«Присоединение к ENTSO-e, которое запланировано на 2023, должно было бы в этом помочь. Но организационная и экономическая модель рынка Украины до сих пор не синхронизирована с европейской. Мощные европейские игроки минимизируют участие на рынке Украины», – указал эксперт.

Среди шагов, которые помогут сделать рынок понятным и более европейским Дмитрий Маляр выделил: приведение цен на электроэнергию к экономически обоснованному уровню, что даст возможность покупать газ и уголь по рыночным ценам и значительно улучшит прогнозируемость рынка, повышение культуры исполнения обязательств по договорам на поставку электроэнергии, угля, газа и стабилизация нормативной база рынка, которая сейчас меняется еженедельно.