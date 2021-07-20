Рентабельность грузовых перевозок «Укрзализныци» за 2016-2020 год более 25%, – СМИ

Представители бизнеса отмечают, что также нужно решить вопрос с перекрестным субсидированием пассажирских перевозок

МИУ и УЗ инициируют сближение тарифных классов на ж/д перевозки грузов, ожидая получения новых доходов для «Укрзализныци»

Согласно официальной отчетности «Укрзализныци», рентабельность сегмента грузовых перевозок составила более 25% в 2016-2020 годах. Об этом пишем ЦТС в статье «Сближение классов. Как рынок оценивает новую инициативу «Укрзализныци» и МИУ».

Как пишет СМИ, показатель рентабельности грузовых перевозок в Украине существенно выше, чем в соседних государствах, которые конкурируют с Украиной в экспорте продукции на мировые рынки.

Соответственно, любые заявления о недополученных от данного сегмента прибылей не соответствует действительности.

«В Укрзализныце» не существует учета, который бы корректно показывал себестоимость перевозки отдельных грузов, учитывая особенности их транспортировки. И в таких условиях проводить выборочные решения, повышая тарифы, не самый правильный путь для развития компании и удержания грузов (не говоря уже о привлечении новых) на железной дороге», – говорится в сообщении.

Напротив, ключевыми проблемами «Укрзализныци» является прогрессирующая убыточность пассажирских перевозок, коррупция, непрофильная налоговая нагрузка на компанию и т.д.

Решение этих проблем может «дать ж/д монополисту дополнительные 20 млрд грн в год, которые можно использовать на обновление инфраструктуры и тяги, что в свою очередь даст толчок для развития всей экономики страны».

Напомним, в начале июля на сайте Министерства инфраструктуры Украины был опубликован Проект приказа об изменении коэффициентов Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом.

Основной посыл со стороны министерства – давно назревшая необходимость сближения тарифных классов. Такое сближение влечет за собой существенное повышение стоимости перевозки грузов.

В частности, для 1-го класса это увеличение на 8% с 01.09.2021 и еще на 20,4% с 01.01.2022, для 2-го тарифного класса – на 8% с 01.09.2021 и еще на 6,5% с 01.01.2022, повышение тарифов для грузов внеклассной группы до действующего уровня грузов 1-го тарифного класса, повышение тарифов для порожних вагонов 1-го тарифного класса и внеклассных грузов к текущему уровню 2-го тарифного класса.

При этом без изменений остаются тарифы на перевозку грузов 3-го тарифного класса и порожних вагонов для 3-го тарифного класса.

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