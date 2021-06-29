Проєкт закону про промислові викиди передбачає нереальні строки модернізації, – нардеп

Депутат Шахов закликав колег не ухвалювати законопроект 4167 в нинішній редакції і суттєво його доопрацювати

Українська промисловість не має десятків мільярдів на екомодернізацію, держава має надати їм фінансову підтримку, інакше ми матимемо соціальні бунти в промислових регіонах. Про це заявив народний депутат України, член депутатської групи «Довіра» Сергій Шахов.

«В Європі держава повністю працювала з підприємствами і модернізувала за державні кошти. Ви знаєте, що в Україні таких коштів немає. Що від цього постраждають не тільки коксохімічні підприємства, а й металургійні підприємства, це півмільйона людей, які сьогодні мають робочі місця. А якщо сказати це в Северодонецьку, то треба повністю модернізувати, наприклад, хімічну промисловість – азот... Також буде бунд соціальний в людей», – сказав Шахов.

За його словами, запропонований владою законопроект про промислові викиди (№4167) не можна ухвалювати в нинішній редакції, оскільки він передбачає нереальні строки проведення екомодернізації і не містить джерел для її фінансування.

«Хто буде сьогодні модернізувати ці підприємства, можна мені сказати? В такий короткий термін… У нас таких грошей немає сьогодні, треба шукати, треба знаходити і не накладати цей обов’язок сьогодні саме на підприємства, які сплачували в бюджет України мільярди гривень», – наголосив Шахов.

Депутат закликав колег не ухвалювати законопроект 4167 в нинішній редакції і суттєво його доопрацювати.

Раніше президент об'єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявив, що законопроєкт про промислові викиди (№4167) має бути суттєво доопрацьований: потрібно вдвічі збільшити терміни на екомодернізацію і забезпечити проведення екоперевірок підприємств в рамках загального законодавства.

Водночас директор GMK Center Станіслав Зінченко наголосив, що для проведення екомодернізації промисловості необхідні інвестиції, фінансові стимули і допомога від держави.

Нагадаємо, 21 травня Верховна Рада вдруге провалила законопроект про запобігання, зменшення та контролю забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№4167), його відправили на доопрацювання.