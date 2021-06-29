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    Проєкт закону про промислові викиди передбачає нереальні строки модернізації, – нардеп

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    Проєкт закону про промислові викиди передбачає нереальні строки модернізації, – нардеп

    Депутат Шахов закликав колег не ухвалювати законопроект 4167 в нинішній редакції і суттєво його доопрацювати

    Українська промисловість не має десятків мільярдів на екомодернізацію, держава має надати їм фінансову підтримку, інакше ми матимемо соціальні бунти в промислових регіонах. Про це заявив народний депутат України, член депутатської групи «Довіра» Сергій Шахов.

    «В Європі держава повністю працювала з підприємствами і модернізувала за державні кошти. Ви знаєте, що в Україні таких коштів немає. Що від цього постраждають не тільки коксохімічні підприємства, а й металургійні підприємства, це півмільйона людей, які сьогодні мають робочі місця. А якщо сказати це в Северодонецьку, то треба повністю модернізувати, наприклад, хімічну промисловість – азот... Також буде бунд соціальний в людей», – сказав Шахов.

    За його словами, запропонований владою законопроект про промислові викиди (№4167) не можна ухвалювати в нинішній редакції, оскільки він передбачає нереальні строки проведення екомодернізації і не містить джерел для її фінансування.

    «Хто буде сьогодні модернізувати ці підприємства, можна мені сказати? В такий короткий термін… У нас таких грошей немає сьогодні, треба шукати, треба знаходити і не накладати цей обов’язок сьогодні саме на підприємства, які сплачували в бюджет України мільярди гривень», – наголосив Шахов.

    Депутат закликав колег не ухвалювати законопроект 4167 в нинішній редакції і суттєво його доопрацювати.

    Раніше президент об'єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявив, що законопроєкт про промислові викиди (№4167) має бути суттєво доопрацьований: потрібно вдвічі збільшити терміни на екомодернізацію і забезпечити проведення екоперевірок підприємств в рамках загального законодавства.

    Водночас директор GMK Center Станіслав Зінченко наголосив, що для проведення екомодернізації промисловості необхідні інвестиції, фінансові стимули і допомога від держави.

    Нагадаємо, 21 травня Верховна Рада вдруге провалила законопроект про запобігання, зменшення та контролю забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№4167), його відправили на доопрацювання.

    Теги: депутат промисловість держава
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    Проєкт закону про промислові викиди передбачає нереальні строки модернізації, – нардеп