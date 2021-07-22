Сначала нужно создать Нацкомиссию по тарифам на транспорте, а потом рассматривать вопрос повышения жд тарифов, – Укрметаллургпром

«Тариф должен быть прозрачен и понятен для всех»

Вопросами установления железнодорожных тарифов должен заниматься независимый орган, а не Министерство инфраструктуры или Укрзализныця. Об этом заявил Александр Каленков, президент объединения предприятий «Укрметаллургпром», на пресс-конференции «Стоп-кран украинской экономики: к чему приведет повышение железнодорожных тарифов на грузовые перевозки?»

«Тариф должен быть прозрачен и понятен для всех. Этим должен заниматься независимый орган, не Укрзализныця, которая является просто легендарной компанией по своей коррупции. Поэтому для нас был совершенно понятный процесс, о котором мы говорим уже последние полтора года и который поддерживали многие чиновники, народные депутаты, – создание независимого органа регулирования тарифов на транспорте, а также проведение аудита УЗ, подсчет прозрачный и экономически обоснованный», - отметил он.

По словам эксперта, Укрзализныця не показывает реальных расчетов себестоимости грузовых перевозок в целом и перевозок различных видов грузов в частности. Любое реформирование тарифной политики жд монополиста должно начинаться с подсчета себестоимости перевозки каждого вида груза. Несмотря на кризис, в прошлом году грузовые перевозки принесли УЗ более 11 млрд. гривен. Операционная прибыль с грузовых перевозок даже в прошлом году составила 17%, до этого цифра превышала 25%. «Мы в очередной раз видим, что вместо того, чтобы заниматься реформированием железной дороги, Укрзализныця в очередной раз выбирает для себя очень простой путь – просто повысить тарифы и вытащить деньги из реального сектора экономики», – отметил он.

Напомним, на сайте Министерства инфраструктуры (МИУ) обнародовали проект приказа «О внесении изменений в коэффициенты, которые применяются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги», согласно которому предлагается повысить тарифы на железнодорожные перевозки грузов.

Федерация работодателей транспорта Украины направила письмо президенту, в котором призывает не допустить необоснованное повышение стоимости железнодорожных перевозок. По мнению федерации, это приведет к негативным последствиям для «Большой стройки» и всей экономики Украины. Копия письма также направлена премьер-министру, Министру инфраструктуры, руководителям других министерств и ведомств Украины.

Аналогичное мнение высказала в письме к премьер-министру Денису Шмыгалю Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины. Соответствующая инициатива МИУ приведет к общему кризису в угольной и энергетической отраслях.