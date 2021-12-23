  1. Головна
  2. Новини (новости)
рус
    Новини (новости)

    The Washington Post: каждый третий украинец считает закон об олигархах популизмом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    The Washington Post: каждый третий украинец считает закон об олигархах популизмом
    фото: depositphotos

    Около 20% население Украины видят в законе об олигархах позитив

    Более трети украинцев согласно социологическим опросам считают закон об олигархах популизмом и попыткой президента Владимира Зеленского прекратить падение своего рейтинга.

    Об этом говорится в статье американской газеты The Washington Post.

    «Опросы общественного мнения летом показали, что более трети украинцев считают, что «антиолигархический» закон имеет полумистические цели и направлен на повышение рейтинга Зеленского», – говорится в статье.

    И только около 20% население видят в законе позитив.

    The Washington Post со ссылкой на социологические данные отмечает падение рейтинга популярности украинского президента среди населения, что побуждает его прибегать к еще большему популизму.

    «Аналитики считают, что Зеленский, популярность которого резко упала с тех пор, как два года назад он одержал победу на президентских выборах в Украине, вполне может разыграть популистскую игру. Но он рискует представить Украину дезорганизованной в глазах международного сообщества, рассматривающего вопрос о помощи стране для противодействия эскалации конфликта с Россией», – говорится в статье.

    Теги: Владимир Зеленский олигарх
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    The Washington Post: каждый третий украинец считает закон об олигархах популизмом