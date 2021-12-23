The Washington Post: каждый третий украинец считает закон об олигархах популизмом

Около 20% население Украины видят в законе об олигархах позитив

Более трети украинцев согласно социологическим опросам считают закон об олигархах популизмом и попыткой президента Владимира Зеленского прекратить падение своего рейтинга.

Об этом говорится в статье американской газеты The Washington Post.

«Опросы общественного мнения летом показали, что более трети украинцев считают, что «антиолигархический» закон имеет полумистические цели и направлен на повышение рейтинга Зеленского», – говорится в статье.

И только около 20% население видят в законе позитив.

The Washington Post со ссылкой на социологические данные отмечает падение рейтинга популярности украинского президента среди населения, что побуждает его прибегать к еще большему популизму.

«Аналитики считают, что Зеленский, популярность которого резко упала с тех пор, как два года назад он одержал победу на президентских выборах в Украине, вполне может разыграть популистскую игру. Но он рискует представить Украину дезорганизованной в глазах международного сообщества, рассматривающего вопрос о помощи стране для противодействия эскалации конфликта с Россией», – говорится в статье.