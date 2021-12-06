«Укрзалізниця» проти європейської системи контролю за вагонами попри значну економію – аграрії

«Європейська система є більш раціональною. У ній контролюється саме технічний стан вагонів, а не їх вік», – Соколов

Керівництво «Укрзалізниці» відхилило пропозицію «Всеукраїнської Аграрної Ради» (ВАР) щодо переходу на європейську систему контролю технічного стану вантажних вагонів. Про це під час зустрічі з представниками аграрних асоціацій заявили операційний директор «Укрзалізниці» В’ячеслав Єрьомін та заступник директора Департаменту комерційної роботи Валерій Ткачов.

«Давайте працювати в рамках тієї технічної політики, яка була в радянському союзі. Це не якась російська розробка, це система 1520, в ній є своя технічна політика. Тому правильно в Міністерстві інфраструктури підіймають питання – давайте повертатись до тих першоджерел, до тих норм, які діяли завжди», – відповів на пропозицію ВАР Валерій Ткачов.

Своєю чергою В’ячеслав Єрьомін підкреслив, що система забезпечення безпеки, яка діє в Європі, дуже сильно відрізняється від української. Тому замість переходу на неї «Укрзалізниця» підтримує пропозицію Міністерства інфраструктури України щодо впровадження ініціативи списання вагонів за віком: їх час експлуатації обмежуватиметься терміном, встановленим виробником.

«В Європі виробник ніколи не ставить терміну служби транспортного засобу. У них справді існує ціла система діагностики і лише вона визначає подальший термін служби. В цьому дуже велика принципова різниця. І це стосується всіх транспортних засобів у Європі. Ми зараз працюємо за іншою системою. У нас виробник сам несе відповідальність за це і він сам визначає термін служби. Тому порівнювати це недоцільно ми на даному етапі не готові до такого переходу», – пояснів він.

Заступник голови ВАР Михайло Соколов заявив, що аграрії не погоджуються з такою позицією та наполягають на необхідності переходу на європейську систему як з точки зору реформи Укрзалізниці в цілому, так і в питанні контролю за технічним станом вагонів та забезпечення безпеки руху, навіть якщо це вимагає додаткових зусиль та зміни походів:

«Європейська система є більш заощадливою, раціональною та енергоефективною. У ній контролюється саме технічний стан вагонів, а не їх вік. А згаданий радянський підхід веде до безхазяйного використання ресурсів. Оскільки з одного боку до роботи можуть бути допущені вагони, які вичерпали свій ресурс раніше встановленого терміну через особливо напружені умови використання, а з другого, можуть бути списані цілком придатні вагони, які протягом всього періоду використовувались не настільки інтенсивно або пройшли капітальний ремонт. В Європі ж такі вагони, які є безпечними, використовуються й надалі, а не списуються на металобрухт, як це було в радянському союзі і пропонують робити зараз», – сказав Михайло Соколов.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України виступило з ініціативою не продовжувати терміни експлуатації деяких типів вантажних вагонів, що призведе до списання близько 46 тис. вагонів. Для оновлення вагонного парку вантажовідправники змушені будуть протягом 10 років витратити 107 млрд грн. Проти цієї ініціативи уже виступила низка профільних організацій. Понад 200 підприємств різних галузей економіки підписали «Антимеморандум» проти списання вантажних вагонів за віком, а не їх технічним станом.