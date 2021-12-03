«Укрзалізниця» запустила послугу замовлення групових квитків онлайн

З 3 грудня оформити заявку та сплатити бронювання можна віддалено

Замовлення доступне вже з 3 грудня

«Укрзалізниця» запустила можливість замовлення групових квитків на поїзд через інтернет. Це поширюється на групи чисельністю від 10 осіб. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Як повідомив перевізник, таке замовлення групових перевезень вже доступне для пасажирів у бета-версії на порталі http://passenger-services.uz.gov.ua/.

Замовлення доступне вже з 3 грудня.

Як це зробити:

Оформити заявку і оплатити бронювання можна віддалено на порталі, отримавши прорахунок і сплативши його за реквізитами.

Касу вокзалу треба буде відвідати тільки на фінальному етапі отримання квитків і сплати їх повної вартості ( майбутньому цей етап також переведуть у віддалений формат).

Також триває розробка ще ряду онлайн замовлень: пошук забутих речей, замовлення вокзального помічника для маломобільних пасажирів, замовлення спеціального вагона для перевезення людей з інвалідністю, а також замовлення вагона-автомобілевоза і вагона-салону.

Завершити роботу над запуском всіх типів онлайн замовлень планується до кінця січня.

Раніше щоб оформити групові квитки, треба було двічі звертатися до кас вокзалів. Спочатку потрібно було заповнити заяву і попередньо зарезервувати вагон, а потім – щоб здійснити оплату послуги.