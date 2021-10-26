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    Учені винайшли систему фільтрації, що вилучає з повітря 99,9% вірусів

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    Процес фільтрації повітря відбувається за допомогою вуглецевих фільтрів - Учені винайшли систему фільтрації, що вилучає з повітря 99,9% вірусів
    Процес фільтрації повітря відбувається за допомогою вуглецевих фільтрів
    фото з відкритих джерел

    Пропонується обладнувати системою фільтрації машини швидкої допомоги та громадські місця

    Інженери з Кембриджського університету розробили прилад для очищення повітря від вірусних інфекцій. Як показали тести, нова система видаляє віруси із приміщень із ефективністю 99,9%. Детальний опис повітряного фільтра опубліковано у журналі Carbon.

    При створенні пристрою вчені використовували вуглецеві нанотрубки, відомі завдяки своїм сорбуючим властивостям. Також нову систему фільтрації обладнали підкладками з поліестеру, який не тільки не зношується, а й витримує високі температури. Його стійкість до тепла відіграє особливо важливу роль, тому що у пристрої присутні фільтри з електропровідних мембран, здатних нагріватися до 80°C за лічені секунди і тим самим знезаражуватись.

    У результаті проведення випробувань вдалося з’ясувати, що нова фільтраційна система ефективно очищає повітря від різних вірусів, у тому числі від бетакоронавірусу. Цей вид коронавірусу переноситься тваринами і подібний за будовою на Сovid-19. Також прилад успішно бореться з аденовірусами. Вони вражають респіраторну систему людини, викликаючи пневмонію чи трахеобронхіт.

    Творці системи повітряного очищення бачать у винаході потенціал для швидкого виробництва. Вчені переконалися в ефективності фільтрації та силі всмоктування повітря, які ставлять їх пристрій в один ряд із високоефективними повітряними фільтрами (HEPA). За словами інженерів, нова система може бути використана в машинах швидкої допомоги, лікарнях та громадських місцях. Також вчені вказують на те, що очищувач повітря може працювати не лише окремо, а й разом із обігрівальними чи вентиляційними системами.

    Нагадаємо, раніше вчені назвали категорію людей, які ризикують померти від Covid-19 навіть після щеплення.

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    Теги: технології щеплення повітря вірус
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    Учені винайшли систему фільтрації, що вилучає з повітря 99,9% вірусів