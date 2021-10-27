Не Міноборони. ЗМІ дізналися, яке міністерство може очолити «слуга» Верещук

Ірині Верещук пророкували крісло міністра оборони

Народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Верещук, якій пророкували крісло міністра оборони, може очолити міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє видання «Лівий берег» з посиланням на обізнані джерела.

За інформацією ЗМІ, чинного главу Мінрегінтеграції Олексія Резнікова планують призначити на посаду міністра оборони.

Очікується, що це питання у понеділок обговорять на засіданні фракції «Слуга народу», після чого про кадрові перестановки оголосять офіційно.

Раніше Верещук говорила, що на посаду міністра оборони обговорювали і її кандидатуру. Вона зазначала, що готова взяти на себе таку відповідальність, якщо її призначення міністром підтримають президент і колеги по парламенту.

Кілька днів тому журналіст Юрій Бутусов написав, що президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони. За його словами, на місці Андрія Тарана глава держави бачить віцепрем'єр-міністра та міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

Нагадаємо, раніше глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що президент Володимир Зеленський обрав претендента на посаду міністра оборони замість очільника відомства Андрія Тарана.

Проте, «слуга народу» ані підтвердив, ані спростував чутки про призначення депутатки Ірини Верещук на посаду міністра оборони.

Раніше політолог назвав прізвища міністрів «на виліт»: Таран, Немчінов, Уруський та інші.