Юрист считает, что закон об олигархах противоречит Конституции и не будет работать

«Есть минимум 10 оснований для обжалования закона об олигархах в Конституционном», – Чебаненко

Законопроект об олигархах носит декларативный характер и не будет работать из-за многочисленных признаков неконституционности.

Такое мнение высказал директор программы Право Украинского института будущего, адвокат Александр Чебаненко.

«Закон имеет целый ряд признаков неконституционности, незаконности, искусственного ограничения как по порядку регулирования, так и по объектам и субъектам, и попыток ручного управления в сфере, требующей системного подхода», – отметил юрист в колонке для издания «Цензор. НЕТ».

Он определил минимум 10 причин, по которым этот законодательный акт может быть обжалован в украинских и международных судах, в частности Европейском суде по правам человека.

«Есть как минимум десять оснований для обжалования закона об олигархах в Конституционном Суде Украины, указов Президента Украины о введении в действие решений СНБО относительно олигархов – в Верховном Суде, плюс – действий государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц во исполнение указанного Закона – в отечественных судах, а впоследствии – в ЕСПЧ, и как минимум десять причин для того, чтобы объявленная властями «маленькая победоносная антиолигархическая война» закончилась, так и не начавшись», – отметил юрист.

Он отметил, что уменьшать влияние олигархов на политические и экономические процессы в Украине нужно путем реформы судебной, правоохранительной системы и через регулирование монополий.

«Вопрос деолигархизации надо решать через базовые изменения в общественных отношениях, а для этого необходимо принятие целого комплекса законов и подзаконных актов по судопроизводству, деятельности правоохранительных органов, ответственности, антимонопольного регулирования, деятельности СМИ, финансового мониторинга, лоббирования и лоббистской деятельности и т.д., а не ограничиваться неконституционным, а потому декларативным, законом», – подытожил Чебаненко.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.

Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая – АМКУ, третья – СНБО.

11 октября нардеп Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности, комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.