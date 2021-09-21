Закон про олигархов. Соцопрос выяснил отношение общества к инициативе власти

В то, что закон об олигархах позволит уменьшить влияние олигархов на политику, верят лишь 27,2% опрошенных

Как сообщает gordonua.com, президентский законопроект №5599 об олигархах носит декларативный характер и не приведет к обещанным результатам, считают 27,6% опрошенных социологической службой Gradus Research. Данные исследования, проведенного 20 сентября среди 1 тысячи респондентов методом самостоятельного заполнения анкет в мобильном приложении, компания обнародовала на своем сайте. В опросе принимали участие граждане от 18 до 60 лет, которые проживают в городах с населением более 50 тысяч человек.

14,7% опрошенных полагают, что результатом принятия такого закона станет перераспределение ресурсов и появление новых олигархов; 9,5% – что власть получит инструмент влияния на крупный бизнес; 5,4% и 4,4% – что закон будет способствовать росту уровня жизни обычных украинцев и росту экономики.

В то, что закон об олигархах позволит в той или иной степени уменьшить влияние олигархов на политику, верят лишь 27,2%. Не согласны с таким утверждением 40,1%. Затруднились ответить 32,3%.

Напомним, четыре из пяти парламентских фракций считают, что проект закона об олигархах приведет к нарушению прав человека, ограничение свободы слова и к политическому преследования оппонентов действующей властью.

По заключению уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой, проект закона нарушает конституцию Украины. Проект закона об олигархах на форуме YES раскритиковали иностранные дипломаты, бизнесмены и представители международных организаций как нарушающий принципы демократии, верховенства права и свободы слова.

Отметим, что в «Евросолидарности» раскритиковали начало рассмотрения закона об олигархах.

Как известно, Венецианская комиссия приступила к анализу законопроекта об олигархах.

10 сентября спикер парламента Дмитрий Разумков направил законопроект для получения заключения в Венецианскую комиссию.

Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты. Идею передачи проекта закона в Венецианскую комиссию поддержали в консультационной миссии ЕС в Украине, а также иностранные дипломаты и эксперты во время форума YES в Киеве.

К слову, Малюська назвал примеры успешной борьбы с олигархами в Украине.