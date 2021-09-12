Малюська назвав приклади успішної боротьби з олігархами в Україні

За словами міністра, держава успішно бореться з впливом олігархів

Міністр юстиції України Денис Малюська вважає, що народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук, а також бізнесмени Ігор Коломойський і Дмитро Фірташ є прикладами успішної боротьби з олігархами в Україні. Про це Малюська заявив в інтерв'ю каналу «Дом».

Журналіст зазначив, що Малюська говорив, що не лише Медведчука можна вважати таким прикладом. Він запитав, кого ще мав на увазі міністр.

«Я називав ще два прізвища як приклад успішної боротьби з олігархами в нашій країні. Це Коломойський і Фірташ. Це люди, яких у нашій країні заведено називати олігархами. Та вони й самі можуть це визнати. Їхній нинішній вплив порівняно з тим, що був два-три роки тому, безсумнівно, зменшився. Це приклад хороших зусиль влади стосовно боротьби з олігархами», – відповів Малюська.

Він додав, що для системної та об'єктивної боротьби з олігархами в країні необхідно ухвалити відповідний законопроєкт, який зараз розглядають у парламенті.

Нагадаємо, в Україні з’явилася жінка-олігарх, заявив секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов. Журналісти прийшли до висновку, що Данілов говорив про Оксану Марченко.

Раніше політолог пояснив, чим політична система в Україні досконаліша, ніж у Росії.

До слова, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому наголошує на невідповідності Конституції України законопроєкту №5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» та просить скерувати його до Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія).