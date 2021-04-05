Молдовські соціалісти розкритикували Санду за лист до Путіна

«Лист Санду Путіну – це просто PR-хід», – депутат від «Партії соціалістів»

У «Партії соціалістів» Молдови, лідером якої є колишній президент Ігор Додон, розкритикували президентку країни Майю Санду за лист до президента РФ Володимира Путіна, у якому йшлося про можливість надання Молдові російської вакцини Sputnik V. У коментарі «Главкому» депутат від «Партії соціалістів» Георге Новак назвав такі дії піаром.

«Лист Санду Путіну – це просто PR-хід. Тому що звернення до наших партнерів із Російської Федерації ми зробили ще в лютому. Глава парламенту Зінаїда Гречаний ще в лютому звернулася за вакциною, а пан Додон вів ці переговори ще будучи президентом. І лист Санду Путіну – це просто PR-хід, бо це, як мінімум, несерйозно», – зазначив Новак.

За словами депутата, Додон зараз перебуває в Москві. «Вчора в нього була зустріч із Козаком (Дмитро Козак – віцепрезидент РФ, – ред.)», – додав він.

Водночас молдовський політтехнолог Андрій Андрієвський припустив, що Санду користується послугами радників у протистоянні із соціалістами.

«Була інформація, що Додон домовляється за вакцину з Путіним, а вона (Майя Санду – ред.) бере і відправляє Путіну лист. Тепер Додон бігає, кричить, що він був перший. Офіційно то це Санду звернулася, тому їй вдалося відняти в нього частину «слави». У Молдові є панічні настрої щодо цього, тому Санду зіграла на настроях», – пояснив Андрієвський.

Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду звернулася до Володимира Путіна з проханням надати вакцини від коронавірусу російського виробництва Sputnik V. Вона зазначила, що надіслала листи з проханням посприяти з отриманням вакцини лідерам більш ніж 30 країн.

У Молдові зареєстровано три вакцини від коронавірусу: Pfizer / BioNTech, AstraZeneca і »Спутник V». МОЗ Молдови не виключає, що буде закуповувати російський препарат «Спутник V» для безкоштовної вакцинації, після того, як його схвалить ВООЗ.

Нагадаємо, свої перші вакцини, компанії AstraZeneca, Молдова отримала за допомогою Румунії. Згодом надійшла перша партія AstraZeneca через платформу Covax, а невдовзі – перша партія BioNTech-Pfizer, також через Covax. Вакцинація у Молдові почалася 2 березня.