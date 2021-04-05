Санду доручила спецслужбам Молдови розібратися із викраденням судді Чауса

Майя Санду зазначила, що зникнення людей у Молдові є неприпустимим

Президентка Республіки Молдова Майя Санду вимагає втручання спецслужб після викрадення українського судді Миколи Чауса в Кишиневі у суботу, 3 квітня. Про це вона повідомила на своїй сторінці Facebook.

«Я вимагаю негайних дій від керівництва Міністерства внутрішніх справ, головної установи, відповідальної за забезпечення безпеки громадян, та Служби розвідки та безпеки для з’ясування цього тривожного зникнення іноземного громадянина у Молдові», – написала Санду.

Вона зазначила, що зникнення людей є неприпустимим.

«Зникнення людей у Республіці Молдова неприпустиме незалежно від того, є вони громадянами Республіки Молдова чи ні, незалежно від того, доведено чи ні, що вони вчинили незаконні дії. Український суддя Чаус, який перебуває на території нашої країни з 2016 року, після того, як українська влада звинуватила його у хабарі на суму $150 тисяч і який звернувся до влади Республіки Молдова за наданням політичного притулку, був викрадений та вивезений у невідомому напрямку», – додала Санду.

Раніше колишнього українського суддю Миколу Чауcа, оголошеного Інтерполом у міжнародний розшук за підозрою у хабарництві, викрали у столиці Молдові Кишиневі.

Відео на якому зафіксований момент викрадення Чаусу опублікували журналісти із молдовського видання Jurnal.TV.

Як відомо, колегія цивільних, комерційних та адміністративних спорів Верховного суду Молдови відмовила в наданні політичного притулку Чаусу.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабара в розмірі $150 тис. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.

6 вересня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт судді. Чаус втік з України.

Із 11 листопада 2016 року суддя перебував в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

1 березня 2017 року Чаус здався правоохоронцям у Молдові. Відразу після цього САП заявила про наміри вимагати його видачі Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства.