Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2025 року
Нині триває 1371-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника

За минулу добу відбулося 183 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 68 авіаційних ударів, скинувши при цьому 140 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4334 обстріли, з них 73 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6137 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали райони населених пунктів Великомихайлівка, Гаврилівка, Орли Дніпропетровської області; Гуляйполе, Залізничне, Воздвижівка, Косівцеве, Запоріжжя, Різдв’янка Запорізької області; Наддніпрянське Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще одну іншу важливу ціль російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося три бойових зіткнення. Крім того, ворог завдав одного авіаційного удару, скинув три керовані авіабомби, а також здійснив 187 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили п’ять атак противника у районі Вовчанська, Синельникового та в напрямку Колодязного.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Шандриголове, Новоселівка, Греківка, Надія, Зарічне та в напрямку Ставок.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники відбили 15 штурмів окупаційних військ у районах Дронівки, Виїмки, Серебрянки, Сіверська та в напрямку Званівки, Ямполя, Закітного.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 24 атаки поблизу Олександро-Шультиного, Іванопілля, Клебан-Бик, Яблунівки, Плещіївки, Полтавки та у бік Костянтинівки, Степанівки й Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося 61 бойове зіткнення поблизу населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Новоекономічне, Молодецьке, Філія, Дачне.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони зупинили 13 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Степове, Красногірське, Привільне, Павлівка, Єгорівка, Зелений Гай, Вороне, Соснівка та в напрямку Орестополя.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Агресор здійснив дві безрезультатні спроби наблизитися до позицій українських підрозділів поблизу Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1371-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна Генштаб фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський заявляє, що потрібно активніше тиснути на Росію, щоб вона була готова закінчити війну
«Думаю, що «рускі» цього не очікували». Зеленський озвучив свою червону лінію на переговорах
28 жовтня, 10:05
На Харківщині рятувальники ліквідували пожежі
РФ вдарила по Україні 126 ударними дронами: що відомо про нічну атаку
29 жовтня, 09:35
Ситуація на фронті 4 листопада
Лінія фронту станом на 4 листопада 2025. Зведення Генштабу
4 листопада, 23:09
За попередньою інформацією, внаслідок удару загиблих та постраждалих немає
Окупанти атакували вугільні підприємства на Донеччині
5 листопада, 15:21
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що ймовірність війни між Європою та Росією стає дедалі реальнішою
Президент Сербії: війна між Європою та Росією стає все більш очевидною
12 листопада, 01:23
Каллас: Китай може завдати вам шкоди, і ось у чому проблема
Каллас пояснила, що заважає ЄС натиснути на Китай щодо війни в Україні
19 листопада, 00:59
Умєров: Україна підходить до цього процесу з чітким розумінням своїх інтересів
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
За даними слідства, Тимур Міндіч щонайменше з 2019 року підтримує дружні стосунки з Олександром Цукерманом (на фото зліва)
Не лише Ізраїль. Сім’ї Міндіча та Цукермана спільно мандрували світом – слідство
19 листопада, 13:01
Правоохоронці оголосили в розшук Міндіча і Цукермана
НАБУ кличе на допити Міндіча та Цукермана: деталі
23 листопада, 21:31

Події в Україні

Масована атака на Україну: деталі від Повітряних сил
Масована атака на Україну: деталі від Повітряних сил
Уночі РФ вдарила по енергооб’єктах в Києві та кількох областях
Уночі РФ вдарила по енергооб’єктах в Києві та кількох областях
На Сумщині 25 листопада 2025 року введено аварійні відключення світла
На Сумщині 25 листопада 2025 року введено аварійні відключення світла
Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2025 року
Втрати ворога станом на 25 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 25 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 листопада: ситуація на фронті

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua