Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2025 року
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника
За минулу добу відбулося 183 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.
Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 68 авіаційних ударів, скинувши при цьому 140 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4334 обстріли, з них 73 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6137 дрони-камікадзе.
Авіаударів зазнали райони населених пунктів Великомихайлівка, Гаврилівка, Орли Дніпропетровської області; Гуляйполе, Залізничне, Воздвижівка, Косівцеве, Запоріжжя, Різдв’янка Запорізької області; Наддніпрянське Херсонської області.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще одну іншу важливу ціль російських загарбників.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках
Відбулося три бойових зіткнення. Крім того, ворог завдав одного авіаційного удару, скинув три керовані авіабомби, а також здійснив 187 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку
Сили оборони відбили п’ять атак противника у районі Вовчанська, Синельникового та в напрямку Колодязного.
На Куп’янському напрямку
Відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного та Петропавлівки.
На Лиманському напрямку
Ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Шандриголове, Новоселівка, Греківка, Надія, Зарічне та в напрямку Ставок.
На Слов’янському напрямку
Українські захисники відбили 15 штурмів окупаційних військ у районах Дронівки, Виїмки, Серебрянки, Сіверська та в напрямку Званівки, Ямполя, Закітного.
На Краматорському напрямку
Ворог наступальних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку
Ворог здійснив 24 атаки поблизу Олександро-Шультиного, Іванопілля, Клебан-Бик, Яблунівки, Плещіївки, Полтавки та у бік Костянтинівки, Степанівки й Софіївки.
На Покровському напрямку
Відбулося 61 бойове зіткнення поблизу населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Новоекономічне, Молодецьке, Філія, Дачне.
На Олександрівському напрямку
Сили оборони зупинили 13 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Степове, Красногірське, Привільне, Павлівка, Єгорівка, Зелений Гай, Вороне, Соснівка та в напрямку Орестополя.
На Придніпровському напрямку
Агресор здійснив дві безрезультатні спроби наблизитися до позицій українських підрозділів поблизу Антонівського мосту.
Нагадаємо, триває 1371-й день повномасштабної війни в Україні.
