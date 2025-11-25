Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника

За минулу добу відбулося 183 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 68 авіаційних ударів, скинувши при цьому 140 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4334 обстріли, з них 73 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6137 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали райони населених пунктів Великомихайлівка, Гаврилівка, Орли Дніпропетровської області; Гуляйполе, Залізничне, Воздвижівка, Косівцеве, Запоріжжя, Різдв’янка Запорізької області; Наддніпрянське Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще одну іншу важливу ціль російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося три бойових зіткнення. Крім того, ворог завдав одного авіаційного удару, скинув три керовані авіабомби, а також здійснив 187 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили п’ять атак противника у районі Вовчанська, Синельникового та в напрямку Колодязного.

На Куп’янському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Шандриголове, Новоселівка, Греківка, Надія, Зарічне та в напрямку Ставок.

На Слов’янському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники відбили 15 штурмів окупаційних військ у районах Дронівки, Виїмки, Серебрянки, Сіверська та в напрямку Званівки, Ямполя, Закітного.

На Краматорському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 24 атаки поблизу Олександро-Шультиного, Іванопілля, Клебан-Бик, Яблунівки, Плещіївки, Полтавки та у бік Костянтинівки, Степанівки й Софіївки.

На Покровському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося 61 бойове зіткнення поблизу населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Новоекономічне, Молодецьке, Філія, Дачне.

На Олександрівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони зупинили 13 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Степове, Красногірське, Привільне, Павлівка, Єгорівка, Зелений Гай, Вороне, Соснівка та в напрямку Орестополя.

На Придніпровському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Агресор здійснив дві безрезультатні спроби наблизитися до позицій українських підрозділів поблизу Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1371-й день повномасштабної війни в Україні.