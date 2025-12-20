Головна Інтерв'ю
search button user button menu button

Три шáга чи три шаги́? 10 запитань до мовознавиці

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
ГЛАВКОМ
google social img telegram social img facebook social img
Три шáга чи три шаги́? 10 запитань до мовознавиці
колаж: glavcom.ua

У вас день народження! То ви іменинник чи уродинник?

«Главком» із філологинею Ольгою Васильєвою у рубриці «Мовне питання» щотижня розбирають тонкощі української лексики, стилістики, акцентуації, правопису, а також відповідають на запитання читацької аудиторії, які можна надсилати на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання».

Вивчаймо мову разом, говорімо та пишімо правильно!

Усі випуски читайте 👉 у спецпроєкті «Мовне питання»

Багато хто записує дієслово «продовжуватися» до росіянізмів («продолжаться»). На перший погляд небезпідставно, адже в нашій мові є окреме слово – «тривати». Однак не все так очевидно.

Головна проблема з дієсловом «тривати» – це відсутність у нього форми доконаного виду, адже не кажемо «тривнув». Натомість у слова «продовжуватися» доконаний вид є: «продовжився». 

Іван Котляревський пише: «Еней хотів, щоб окошилась Біда і більш не продовжúлась, Щоб не пропали всі з коша» (І. Котляревський). На поетичний наголос не зважаймо, оцінюймо саму лексему. Якщо перекласти прозовою мовою «чистомовців», то вийшло б таке: «Еней хотів, щоб біда окошилась і більше не тривнула».

Насправді згідно з сучасним тлумачним словником перше значення у «продовжуватися» якраз «тривати, розвиватися, відбуватися не зупиняючись; поновлюватися (після перерви)»: «Хмари застигли, перестали рухатися, і сторожке мовчання оволоділо небом і землею, і так продовжувалося хвилину-дві» (Григорій Тютюнник). Тобто «продовжуватися» і «тривати» – синоніми.

Але в «чистомовців» є ще одна бздура: доводити, що дієслово «продовжувати» (без -ся) не поєднується з інфінітивом. Тобто треба не «продовжувати бігти», а «бігти далі». Чому ж не ближче? 

Отже, сьогодні ви дізналися про ще два мовностилістичні міфи. 

• 1 •

Ольга Балановська: Який наголос та закінчення у слові «шаг» у такому словосполученні: три шáга чи три шаги́?

Наше слово «шаг» (монета) при словозміні має зовсім інші наголоси, ніж у російській мові: шагá, шагý, шагóм; два, три, чотири шаги́.

• 2 •

Оксана Березна: Власна назва Золоті В(в)орота як памʼятка архітектури – чи обидва слова пишуться з великої, чи все ж таки тільки перше? Або, будь ласка, підкажіть, де дивитися правило. Дякую заздалегідь!

Дивитися у правописі, в §55 «Назви документів, пам’яток історії та культури, творів літератури та мистецтва, друкованих органів тощо»: «2. Назви пам’яток архітектури, замків, храмів, предметів і творів мистецтва тощо пишемо з великої букви: Андріївська церква, Колізей, Почаївська лавра, Хотинський замок, Ісаакіївський собор, Ейфелева вежа, Сикстинська капела, Венера Мілоська, Аполлон Бельведерський, Дев’ята симфонія Бетховена, Камерна симфонія № 1 Євгена Станковича». Отже, з великої пишемо тільки Золоті.

• 3 •

Юлія Мільчак: Народини і уродини – це абсолютні синоніми? 

Так, обидва слова є в сучасному тлумачному словнику і означають «день народження». Ще є «вроди́ни». До речі, однослівного відповідника до цих синонімів немає в російській мові – там тільки «день рождения». Тому раджу українцям урізноманітнювати мову цими лексемами. Авжеж, «день народження» не стане помилкою, але «народи́ни» і «вроди́ни» – це гарно, зручно й автентично. А той, чий день народження святкують, – уроди́нник або уродинни́ця. Бо іменинник – це від іменини (день памʼяті християнського святого, чиїм імʼям названо іменинника). 

• 4 •

Вікторія Мицьків: Підкажіть, будь ласка, захоплює дух, подих чи дихання?

Насправді жоден варіант. Нагадую, що сталі вислови не можна перекладати дослівно. Російське «захватывает дух» в українській мові має інші відповідники: «дух духа пошибає» (словник Грінченка), «дух забиває» (словник Підмогильного і Плужника). Але «дух / подих захоплює / перехоплює» можна побачити в письменників ХХ століття: «Ось бодай така розповідь – аж дух захоплює!» (Є. Гуцало); «Свідомість того, що через якусь хвилину я перенесусь на сто тридцять років назад і, може, навіть побачу живого Тараса Шевченка, перехоплювала мені подих» (В. Нестайко). 

• 5 •

Віталій Рожицький: Підкажіть, чи доречними є всі ті «всесвітні дні»? Схоже, на кальку, адже Всесвіт українською означає не тільки наш світ.

Ви самі підтвердили, що «не тільки наш світ». Слово «всесвітній» стосується не тільки всесвіту, а й поширеності по всій земній кулі: всесвітній потоп, всесвітній фестиваль, всесвітня історія тощо. У контексті «всесвітніх» свят можна вживати й слово «міжнародний».

• 6 •

Альона Вєтрова: Пані Ольго, вітаю. Дуже потрібна фахова порада! На Дніпропетровщині перейменували місто Новомоськовськ на Самар. І тепер виникло питання, як правильно все ж таки відмінювати: з Самару чи Самара. Допоможіть, будь ласка.

Правильно і так, і так (як Херсону і Херсона, Парижу і Парижа тощо). Це закріплено в §82 правопису. Принагідно зауважу, що Самар (діалектне Самарь) – чоловічий рід, а не жіночий (давня назва – Самарчик). У Грінченка є сахарь, базарь, инбирь тощо. Зараз помʼякшений «р» наприкінці слова трапляється тільки в говірках Лівобережжя.

• 7 •

Наталка Ласа: Чи є фемінітив до слова «кат»?

Фемінітиви є до всіх маскулінативів. До слова «кат» – «катівка». Причому це слово є і у словнику Грінченка, і у словнику Кримського.

• 8 •

Сергій Овсієнко: Як українською сказати «мнітєльний»? 

Поми́сливий. Є у словнику й похідний від цього прикметника абстрактний іменник «помисливість». Також на позначення неврастенічної акцентуації психіки є старий народний іменник «аяйкало», зафіксований ще у словнику Бориса Грінченка і поданий там у двох значеннях: 1) Произносящій: ая́й, стонущій. 2) Трусь, мнительный человѣкъ. Попри іронійно-саркастичний відтінок, слово «аяйкало» видається мені дуже українським. Долаймо аяйкала в собі! 

• 9 •

Андрій Шиян: Чи є в українській мові відповідник до російського дієслова «неистовствовать»?

І не один. Шаліти, шаленіти, скаженіти. До речі, російською мовою «скаженіти» не перекладається. Дієслова «бешенеть» там немає.

• 10 •

Софія Лазуркевич: Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як правильно говорити: ковзанка чи каток, ковзани чи коньки? А також чи правильно українською говорити «бесідка» від «бєсєдка»? Дякую за відповідь.

Правильно «ковзанка» і «ковзани». Ані «катка», ані «коньків» в українській мові немає. А от «бесідка» є, але рідковживане (20-томний сучасний тлумачний словник): «У бесідці стало тихо» (Панас Мирний); «Сад панський великий... У ньому й хатиночки побудовані, у ньому і бесідочки» (Марко Вовчок). Водночас у класиків XIX століття є і «альтанка», якій віддаємо перевагу в сучасній літературній мові: «Тихенько він ішов чистенькою доріжкою з гори до альтанки» (І. Нечуй-Левицький). Слово «альтанка» запозичене з німецької мови через польську.

Запитання для Ольги Васильєвої надсилайте на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання». 

«Главком»

Читайте також:

Теги: словник правопис українська мова Ольга Васильєва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чемпіонат світу, Кубок світу – з великої чи з маленької? Мовознавиця пояснила правило
Чемпіонат світу, Кубок світу – з великої чи з маленької? Мовознавиця пояснила правило
27 листопада, 22:00
Чи можна казати на борошно мука? Мовознавиця розставила крапки над «і»
Чи можна казати на борошно мука? Мовознавиця розставила крапки над «і»
2 грудня, 22:00
«Довíдник», «промíжок» і «надли́шок». Мовознавиця вказала на дуже поширені помилки з наголосом
«Довíдник», «промíжок» і «надли́шок». Мовознавиця вказала на дуже поширені помилки з наголосом
4 грудня, 22:27
Минулого тижня вчительку було відсторонено від обов'язків класного керівника
Мовний скандал у Чернівцях: учительку, яка обізвала учня через українську мову, звільнено
1 грудня, 22:07
Згідно з петицією, уряд має підготувати закон, який заборонить сайти з російськомовним інтерфейсом
Петиція про заборону російськомовних версій сайтів зібрала необхідну кількість голосів
10 грудня, 15:47
Мовна омбудсменка заявила, що якоїсь прагматичної причини використовувати на українських сайтах російську мову немає
Мовна омбудсменка відреагувала на петицію про заборону російськомовних версій сайтів
11 грудня, 15:48
Чи є різниця між «жителями» і «мешканцями». Пояснення мовознавиці
Чи є різниця між «жителями» і «мешканцями». Пояснення мовознавиці
16 грудня, 22:47
Стало відоме нове слово року
Оксфордський словник назвав слово року
1 грудня, 08:40
Олена Івановська звернула увагу на те, що за останні роки кількість звернень громадян щодо порушень мовного законодавства зростає
Мовна омбудсменка запропонувала підвищити штрафи за порушення закону про мову
Вчора, 06:27

Інтерв'ю

Три шáга чи три шаги́? 10 запитань до мовознавиці
Три шáга чи три шаги́? 10 запитань до мовознавиці
Військовий омбудсмен: Закон про демобілізацію відклали, але є пропозиція міністра оборони про вихід з армії через контракт
Військовий омбудсмен: Закон про демобілізацію відклали, але є пропозиція міністра оборони про вихід з армії через контракт
Бліндаж у пеклі. Спогади солдата, який провів беззмінно на позиціях 76 днів
Бліндаж у пеклі. Спогади солдата, який провів беззмінно на позиціях 76 днів
Які фемінітиви до слів «кондитер» і «ювелір»? 10 запитань до мовознавиці
Які фемінітиви до слів «кондитер» і «ювелір»? 10 запитань до мовознавиці
Ігор Луценко: Жодні мінімально вигідні «мирні» рішення нам зараз не світять
Ігор Луценко: Жодні мінімально вигідні «мирні» рішення нам зараз не світять
Як домовитися з Путіним? Розповідає Юрій Вітренко, який дотиснув російського диктатора у газових переговорах
Як домовитися з Путіним? Розповідає Юрій Вітренко, який дотиснув російського диктатора у газових переговорах

Новини

В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Сьогодні, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Вчора, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Вчора, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Вчора, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
18 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua