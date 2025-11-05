Головна Думки вголос Віталій Шапран
Падіння російської економіки у прірву

Казкова російська статистика

На минулому тижні продовжилось прискорення падіння в прірву російської економіки.

Дуже «смачними» виявились галузеві дані Росстату:

  • Оборот роздрібної торгівлі росії у вересні зріс на 1,8%, за 9 місяців – на 2,1%, що значно нижче за рівень навіть офіційної інфляції.
  • Сальдований збиток вугільних компаній у січні-серпні становив 263,2 млрд руб. проти 4,9 млрд руб. роком раніше.
  • За 9 місяців виробництво пластмас у первинних формах просіло на 2,8% до аналогічного періоду минулого року, у вересні відбулось зниження на 9,6%.
  • Відбулось прискорення зниження пасажирообороту авіакомпаній у вересні до 4,7%, за 9 місяців він впав на 2,5% (як не згадати фразу путіна: «санкції нам тільки допомагають», тільки залишилось уточнити: «допомагають зробити що?»).
  • Продажі російської сільгосптехніки знизилися за 9 місяців на 26,5%, а Російський союз промисловців і підприємців (РСПП) чекає зниження інвестицій в основний капітал у 2026 році на 1,5%.

Вихід негативної галузевої статистики Росстат неочікувано завершив пафосною заявою про зростання ВВП рф за 9 місяців аж на 1%, а за вересень – аж на 0,6% (рік до року). Важко знайти сектори, де було те зростання, оскільки знижується вже навіть оборонка.

Втім такі сектори все таки є, наприклад ІТ: у вересні оборот російських розробників програмного забезпечення виріс на 45,8% рік до року.

В казковій російській статистиці ще варто буде розібратись, як при зростанні в 2-3 секторах і тотальному зниженні в іншій частині економіки в них все ще зростає офіційний ВВП.

Втім, це вже не так важливо, бо частина цього ВВП (нажаль) улітає в Україну своїм ходом, а тому не приносить ніякої користі РФ, крім, звісно, санкцій, проблем на міжнародній арені та відповіді сил оборони України.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
