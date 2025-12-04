Головна Країна Події в Україні
Окупанти обстріляли пологовий будинок у Херсоні (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Окупанти обстріляли пологовий будинок у Херсоні (відео)
Ніхто з немовлят, пацієнтів та медиків не постраждав
У момент «прильоту» лікарі приймали пологи

Російська терористична армія обстріляла перинатальний центр у Херсоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Херсонську ОВА.

«У Херсоні російські терористи продовжують жорстоко воювати з дітьми – навіть тими, хто тільки має зʼявитися на світ. Вчергове окупаційні війська обстріляли перинатальний центр. У момент «прильоту» лікарі саме приймали пологи», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, ніхто з немовлят, пацієнтів та медиків не постраждав.

До слова, через росіян на Херсонщині місцеві мешканці намагаються виживати в умовах екологічної катастрофи. Херсонці постійно помічають регулярне погіршення екології, чому сприяють окупанти. 

 

