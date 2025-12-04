Окупанти обстріляли пологовий будинок у Херсоні (відео)
У момент «прильоту» лікарі приймали пологи
Російська терористична армія обстріляла перинатальний центр у Херсоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Херсонську ОВА.
«У Херсоні російські терористи продовжують жорстоко воювати з дітьми – навіть тими, хто тільки має зʼявитися на світ. Вчергове окупаційні війська обстріляли перинатальний центр. У момент «прильоту» лікарі саме приймали пологи», – йдеться у повідомленні.
За даними влади, ніхто з немовлят, пацієнтів та медиків не постраждав.
До слова, через росіян на Херсонщині місцеві мешканці намагаються виживати в умовах екологічної катастрофи. Херсонці постійно помічають регулярне погіршення екології, чому сприяють окупанти.
