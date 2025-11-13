Втрати ворога станом на 13 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 180 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 13 листопада 2025 року.
Втрати Росії у війні на 13 листопада 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 13 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 155 360 (+1 180) осіб;
- танків – 11 344 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 23 567 (+11) од;
- артилерійських систем – 34 388 (+9) од;
- РСЗВ – 1 540 (+0) од;
- засоби ППО – 1 242 (+2) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 945 (+141) од;
- крилаті ракети – 3 926 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 211 (+88) од;
- спеціальна техніка – 3 996 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1359-й день повномасштабної війни в Україні.
