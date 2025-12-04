Головна Світ Соціум
Аліна Самойленко
glavcom.ua
Папа Франциск заповів кошти на швидкі допомоги для України
фото: Reuters/Remo Casilli/File photo

В заповіті уточнюється, що швидкі мають бути куплені саме для зони бойових дій

Частину свого спадку покійний Папа Римський Франциск заповів на потреби України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

Інформацію про останню волю понтифіка, який помер у квітні цього року, розповіла черниця Лусія Карам в ефірі іспанської радіопередачі.

За її словами, заповіт передбачає, що частина коштів має бути спрямована на купівлю автомобілів швидкої допомоги для України. При цьому в заповіті згадується саме зона бойових дій.

Як зазначає Bild, Луїсія Карам із лютого 2022 року неодноразово відвідувала Україну з гуманітарними місіями. Черниця зізналася, що була глибоко зворушена таким жестом Папи, який за життя неодноразово обіцяв їй підтримку. «Але я ніколи не очікувала, що вона прийде в такій формі», – цитує видання її слова.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер у віці 88 років. Причиною смерті названо інсульт на тлі низки хронічних захворювань. Кончині Папи Римського передувала двостороння пневмонія, яку виявили у лютому. За час перебування у лікарні Франциск переніс чотири дихальні кризи. За словами лікарів, його життю двічі загрожувала небезпека. 23 березня Папу Франциска виписали із лікарні.

Як повідомлялося, відповідно до заповіту Папу Франциска поховали у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, а не у Ватикані, де спочивають багато його попередників. В опублікованому в понеділок вечорі документі він попросив, щоб його гробниця була простою і без особливих прикрас.

Відомо, що новим Папою Римським оголосили Роберта Прево зі США. Він прийняв ім'я Лев XIV та став першим американським понтифіком в історії.

