Звільнення працівників під час воєнного стану: що потрібно знати

В період воєнного стану працівник має право розірвати трудову угоду не відпрацьовуючи та не попереджуючи роботодавця за два тижні

Роботодавець має право перевести співробітника без його згоди на нову посаду чи робоче місце

Впродовж воєнного стану роботодавець має право розірвати трудову угоду (тобто звільнити працівника), якщо підприємство ліквідовано, знищені потужності та майно внаслідок бойових дій. Про таке звільнення працівник попереджається не пізніше, ніж за 10 днів. Йому також виплачується допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку. Про це повідомляють юристи кадрового порталу grc.ua.

Нововведенням є те, що роботодавець має право звільнити співробітників, які втратили працездатність у період воєнного стану (наприклад, в період захворюваності чи отримання інвалідності). Також можуть звільнити й тих, хто перебував чи пішов у відпустку зі збереженням заробітної плати (окрім декретної відпустки чи відпустки по догляду за дитиною).

В разі переїзду співробітника в іншу місцевість (наприклад, в більш безпечне місто), роботодавець не має права звільнити такого співробітника, але роботодавець має право тимчасово взяти нового співробітника на це робоче місце на період відсутності співробітника.

Роботодавець має право перевести співробітника без його згоди на нову посаду чи робоче місце. Така посада може відрізнятися від профільної посади співробітника. В разі, якщо таке переведення може загрожувати життю співробітника, знаходиться в зоні бойових дій та якщо таке переведення протипоказано за станом здоров’я співробітника, роботодавець не має право переводити співробітника без його згоди. Оплата праці у випадку переведення має здійснюватися за виконану роботу, але не бути нижчою за середній заробіток за попередньою роботою.

В період воєнного стану працівник має право розірвати трудову угоду не відпрацьовуючи та не попереджуючи роботодавця за два тижні, як це зазначено у КЗпП України. Достатньо написати заяву та зазначити бажану дату розірвання трудових відносин. Таке правило стосується безпосередньо тих міст, в яких відбуваються бойові дії. Однак це правило має свої виключення, такого права позбавлені працівники, які виконують стратегічно важливі завдання чи роботу, яка є достатньо важливою та корисною для суспільства у період воєнного стану чи бойових дій.

Нагадаємо, 24 березня 2022 року набув чинності Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Нові умови відносин між працівниками та роботодавцями під час війни, які прописані в новому законі, мають сприяти оперативному залученню співробітників та подоланню кадрового дефіциту. Закон діятиме впродовж воєнного стану, тобто щонайменше до 24 квітня 2022. Після скасування воєнного стану він втратить свою чинність.