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    Думки вголос

    Про вбивство Нємцова та жалюгідного пристарілого царя на російському троні

    • Матвій Ганапольський

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    Бориса Нємцова убили, бо він був справжнім лідером російської опозиції - Про вбивство Нємцова та жалюгідного пристарілого царя на російському троні
    Бориса Нємцова убили, бо він був справжнім лідером російської опозиції

    Світ нагадує Кремлю, що ім'я Нємцова не забуте, називаючи площі і сквери, перед російськими посольствами, його ім'ям

    Мовою оригіналу

    Когда Борис Немцов приходил на «Эхо», то все пребывали в возбуждении, во всяком случае мне так казалось. Он заходил в гостевую комнату, к нему присоединялся Венедиктов и начинался радостный «бомбический» разговор о политике. Как известно, Венедиктов всё на свете знает, и что-то про Путина объяснить трудно, но Немцов был одним из немногих, которого Венедиктов внимательно слушал. И понятно почему — Немцов был человек действия, он зажигал, он светился, он излучал драйв; он так рассказывал о будущем России, что закрадывалось подозрение, что его планы могут осуществиться.

    И это была не оторванная от жизни маниловщина, а конкретные шаги — вот, вначале нужно сделать вот это, а потом вот то. Интересно, что он никогда ни на что не жаловался, хотя, в последние месяцы, а то и годы, он был на положении Навального — в телевизор не пускали, в прокремлевской прессе кляли. А главное, прочно связывали с «проклятыми девяностыми», намекая, что и он, Немцов, себе тоже ручку на них позолотил.

    Но с него всё было, как с гуся вода — для всех было очевидно, что именно он является лидером оппозиции, — и не виртуальной, а реальной, действенной, ибо имел огромный опыт госуправления и работы с простыми людьми.

    За всё это его и убили.

    Власть может сотни раз клясться, что она ни при чём, сажать каких-то буратин и запрещать международные расследования — ничто не поможет. Как только обстановка в России изменится, расследование будет проведено и нам придётся покупать много попкорна, чтобы наблюдать, как суд зачитывает многолетние приговоры реальным убийцам Немцова.

    Ну, а пока мир напоминает Кремлю, что имя Немцова не забыто, называя площади и скверы, перед российскими посольствами, его именем. Кремль корёжит, телевизионные пропагандоны плюются злобой, но почта будет в посольство приходить именно с этим, немцовским адресом. И количество стран, показывающих Кремлю средний палец, лишь увеличивается.

    Это может только радовать, но… самого Немцова не вернёшь.

    Думаю, что если бы он был жив, то мы сейчас жили в другой стране. Но для того и существуют политические убийства, чтобы престарелый жалкий царь сидел на троне.

    Но время неумолимо. Когда-то будет и «Немцов-мост» и достойный памятник Борису. Я лично в это верю.

    Ибо помню, как Немцов рассказывал о новой «беспутинской» России. Он умел «зажечь» народ. Уверен, кто-то подобный найдётся.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Путін путінський режим вбивство посольство Борис Нємцов
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