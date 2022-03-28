Убивство Нємцова. Журналісти-розслідувачі оприлюднили нові деталі

Протягом року за російським опозиційним політиком вели спостереження троє ймовірних співробітники ФСБ

За російським опозиційним політиком Борисом Нємцовим протягом останніх місяців його життя – до вбивства неподалік Кремля 27 лютого 2015 року – постійно слідкували співробітники з тієї ж групи ФСБ, яка отруїла Олексія Навального, Дмитра Бикова та Володимира Кара-Мурзу. Про це йдеться у новому розслідуванні Bellingcat, The Insider та BBC.

Як повідомляють розслідувачі, посилаючись на дані з бази бронювання квитків, за Нємцовим з травня 2014 року по лютий 2015 року слідували, як мінімум, троє ймовірних співробітники ФСБ – «Валерій Сухарєв», «Дмитро Сухінін» та «Олексій Кривощоков».

За версією авторів розслідування, людина з паспортом на ім’я Валерія Миколайовича Сухарєва вела спостереження за Борисом Нємцовим, щонайменше, у 13 поїздках Росією. Він був у групі тих, хто міг бути причетний до отруєння Володимира Кара-Мурзи, а також спостерігав за Биковим та Навальним, а «Кривощоков» міг керувати процесом в Інституті криміналістики ФСБ під час операції з отруєння Навального у 2020 році.

Зазвичай співробітники ФСБ прибували до пункту призначення за кілька годин або за день до Нємцова та їхали незадовго до нього або одразу після того, щоб не перетинатися з ним у дорозі, наголошується в розслідуванні.

Скріншот з матеріалу журналістів-розслідувачів

Переслідування політика почалося відразу після того, як Борис Нємцов почав активно лобіювати розширення санкцій проти друзів Володимира Путіна, а припинилося 21 лютого, за кілька днів до того, як політика розстріляли біля стін Кремля. При цьому в останню подорож співробітники ФСБ за ним уже не поїхали.

Всього за два дні до вбивства Нємцова вони перейшли на іншого лобіста антипутинських санкцій, політика Володимира Кара-Мурзу, який потім був ними двічі отруєний, стверджують автори матеріалу.

Офіційне розслідування у справі вбивства Нємцова покладалося на експертизи Інституту криміналістики ФСБ, з яким безпосередньо був пов'язаний один із переслідувачів Нємцова.

Як відомо, Бориса Нємцова застрелили пізно увечері 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту, за сотню метрів від Кремля. У вбивстві політика було визнано винними та засуджено п’ятьох чеченців: Заура Дадаєва (безпосередній виконавець убивства), братів Анзора та Шадіда Губашевих, Темірлана Ескерханова та Хамзата Бахаєва. Вони отримали терміни позбавлення волі від 11 до 20 років. Організаторів та замовників убивства досі не знайдено.