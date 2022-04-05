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    Україна буде шукати злочинців, які катували людей на Київщині – Зеленський

    &laquo;Якщо міжнародне законодавство не буде допомагати, то це зробить український закон&raquo; - Україна буде шукати злочинців, які катували людей на Київщині – Зеленський
    «Якщо міжнародне законодавство не буде допомагати, то це зробить український закон»
    фото: Офіс президента

    Уже розпочатий збір інформації про російських нелюдів

    Президент України Володимир Зеленський сказав, що воєнних злочинців, які катували мирних українців, зокрема на Київщині, будуть шукати українські правоохоронці. Про це президент заявив 5 квітня на зустрічі з журналістами українських телеканалів.

    «Є наша внутрішня справа до цих злочинців, які катували наших людей. Ми починаємо збирати інформацію і будемо шукати цих людей. Є люди, які дуже хочуть знайти цих злочинців. Якщо міжнародне законодавство не буде нам у цьому допомагати, то це зробить український закон», – сказав глава держави.

    Зокрема, під час пресконференції президент України зазначив, що вже створена спільна комісія. До неї входять прокурори різних держав. Усі вони вивчатимуть злочини, які чинили російські військові.

    Володимир Зеленський також додав, що в Україні вестимуть окрему, внутрішню справу. Вона також стосуватиметься усіх воєнних злочинів.

    Що стосується самих найманців, то Україна починає збирати інформацію про них, правоохоронці вже займаються пошуками воєнних злочинців з Росії.

    Нагадаємо, на Київщині вже зафіксували 1200 воєнних злочинів Росії.

    Як відомо, президент України Володимир Зеленський 4 квітня особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині.

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    Теги: росія окупанти війна закон військові Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Україна буде шукати злочинців, які катували людей на Київщині – Зеленський