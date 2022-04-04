Випалили свастику на тілі. МВС розповіло, як рашисти катували дівчину під Києвом
Російські окупанти вбивали, катували та ґвалтували українок на Київщині
Під Києвом рашисти катували та вбили молоду дівчину. Російські окупанти випалили на тілі українки нацистську символіку. Світлини катувань у своєму Telegram-каналі виклав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
«Тіло дівчини після катувань окупантів під Києвом. Фото для Гааги. Я сподіваюся, що мразі, які з нею таке зробили, вже поїхали у вигляді фаршу в свою россію на радість татові з мамою!», – написав Геращенко.
Нагадаємо, 2 квітня Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від противника. Згодом в мережі з’явилися численні свідчення масових убивств мешканців селища російськими загарбниками.
Після появи свідчень масових військових злочинів у Бучі Євросоюз допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що з Київщини вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.
Міністерство оборони закликає мешканців Київської області поки не повертатися додому, оскільки йде зачистка і розмінування.
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