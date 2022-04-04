Випалили свастику на тілі. МВС розповіло, як рашисти катували дівчину під Києвом

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко показав фото для Міжнародного суду у Гаазі

Російські окупанти вбивали, катували та ґвалтували українок на Київщині

Під Києвом рашисти катували та вбили молоду дівчину. Російські окупанти випалили на тілі українки нацистську символіку. Світлини катувань у своєму Telegram-каналі виклав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

«Тіло дівчини після катувань окупантів під Києвом. Фото для Гааги. Я сподіваюся, що мразі, які з нею таке зробили, вже поїхали у вигляді фаршу в свою россію на радість татові з мамою!», – написав Геращенко.

Нагадаємо, 2 квітня Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від противника. Згодом в мережі з’явилися численні свідчення масових убивств мешканців селища російськими загарбниками.

Після появи свідчень масових військових злочинів у Бучі Євросоюз допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що з Київщини вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.

Міністерство оборони закликає мешканців Київської області поки не повертатися додому, оскільки йде зачистка і розмінування.