Ранкова атака на Київ: кількість жертв зросла

Росіяни атакували об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста

Внаслідок атаки по Києву сьогодні зранку, 18 жовтня, загинуло троє людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ».

«У результаті атаки на енергетичні об'єкти загинули троє людей – співробітників комунальних служб», – сказав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці під час повітряної тривоги жителі столиці почули гучні вибухи. Згодом у небо почав підніматись дим. Згодом заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про влучання ракети. За попередньою інформацією, йдеться про три прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста.

Внаслідок обстрілу у Києві наразі частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. В деяких будинках можливе пониження тиску в водопровідній мережі, зміна кольору та прозорості води. Триває ліквідація надзвичайної ситуації. На місцях працюють аварійно-рятувальні служби. Влада просить киян максимально економити електроенергію.