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Ранкова атака на Київ: кількість жертв зросла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ранкова атака на Київ: кількість жертв зросла
Влада просить киян максимально економити електроенергію
фото: Віталій Кличко/Facebook

Росіяни атакували об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста

Внаслідок атаки по Києву сьогодні зранку, 18 жовтня, загинуло троє людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ».

«У результаті атаки на енергетичні об'єкти загинули троє людей – співробітників комунальних служб», – сказав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці під час повітряної тривоги жителі столиці почули гучні вибухи. Згодом у небо почав підніматись дим. Згодом заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про влучання ракети. За попередньою інформацією, йдеться про три прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста. 

Внаслідок обстрілу у Києві наразі частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. В деяких будинках можливе пониження тиску в водопровідній мережі, зміна кольору та прозорості води. Триває ліквідація надзвичайної ситуації. На місцях працюють аварійно-рятувальні служби. Влада просить киян максимально економити електроенергію. 

Теги: обстріл Віталій Кличко Київ влада Facebook

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