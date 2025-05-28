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Суд виніс вирок водію, який напідпитку збив жінку на Березняках і втік

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Суд виніс вирок водію, який напідпитку збив жінку на Березняках і втік
Водій автомобіля Toyota Camry рухався Дніпровською набережною з перевищенням швидкості та на регульованому пішохідному переході скоїв наїзд на жінку
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

У ході судового розгляду обвинувачений визнав провину

Водія, який у стані алкогольного сп’яніння збив жінку на пішохідному переході в столичному районі Березняки, засуджено до 7,5 років позбавлення волі. Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури, інформує «Главком».     

Згідно з матеріалами справи, водій автомобіля Toyota Camry рухався Дніпровською набережною з перевищенням швидкості та на регульованому пішохідному переході скоїв наїзд на 52-річну жінку, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофора. Від отриманих травм вона померла.

Після наїзду водій Toyota Camry скоїв зіткнення з автомобілем Hyundai, водій та пасажирка якого не постраждали. Після ДТП винуватець покинув машину, яку він орендував для роботи таксистом, та втік з місця пригоди, однак згодом був затриманий працівниками поліції.

«За підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою судом оголошено обвинувальний вирок 24-річному водієві, який у грудні 2024 року в стані алкогольного сп’яніння збив жінку та втік з місця аварії (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 КК України)», – йдеться у повідомленні. 

У ході судового розгляду обвинувачений визнав провину. Вироком Дніпровського районного суду його засуджено до 7,5 років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортними засобами протягом 10 років.  

Нагадаємо, на Харківщині 25 травня сталася трагедія – внаслідок масштабної дорожньо-транспортної пригоди загинули жінка та дитина, а винуватець аварії скоїв самогубство. 

Також 25 травня в Умані, на площі Перемоги, відбувся конфлітк за участю водія BMW, міського автобуса та пасажирів. Водій легковика, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, припаркував автомобіль прямо на тротуарі та заблокував рух громадського транспорту. Це спричинило словесну суперечку між ним, пасажирами та водієм автобуса, яка завершилась ДТП – водій BMW зіткнувся з автобусом.

Теги: Київ ДТП смерть вирок

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