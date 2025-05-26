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У ДТП на Харківщині загинули мати та дитина, а водій скоїв самогубство

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У ДТП на Харківщині загинули мати та дитина, а водій скоїв самогубство
Триває слідство, правоохоронці встановлюють усі обставини смертельної аварії
фото: Національна поліція

На місці трагедії загинули двоє пасажирів Hyundai – 45-річна жінка та трирічна дівчинка, а водій не витримав пережитого шоку і наклав на себе руки

На Харківщині у п’ятницю, 25 травня, сталася трагедія – внаслідок масштабної дорожньо-транспортної пригоди загинули жінка та дитина, а винуватець аварії скоїв самогубство. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГУ Нацполіції Харківської області.

Аварія трапилася близько 14:40 на автодорозі Харків-Охтирка поблизу села Крупчине, що в Богодухівському районі. За попередніми даними слідства, водій автомобіля Hyundai Tucson під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху, однак не впорався з керуванням. Його авто спочатку зіткнулося з попутним Fiat Tipo, а потім врізалося у вантажівку Renault Magnum з напівпричепом, яка рухалася назустріч.

У ДТП на Харківщині загинули мати та дитина, а водій скоїв самогубство фото 1
фото: Національна поліція

У результаті зіткнення на місці загинули двоє пасажирів Hyundai – 45-річна жінка та трирічна дівчинка, повідомили в поліції.

Водій Hyundai, 52-річний чоловік, не витримав пережитого шоку і наклав на себе руки. Кермувальники інших транспортних засобів, за інформацією правоохоронців, зазнали гострої стресової реакції.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють усі обставини смертельної аварії.

У ДТП на Харківщині загинули мати та дитина, а водій скоїв самогубство фото 2
фото: Національна поліція

Нагадаємо, у Кривому Розі сталась дорожньо-транспортна пригода, постраждала сім'я. Чоловік з дружиною та їхня 8-річна донька отримали травми. Про це повідомляє місцеве медіа «Свої. Кривий Ріг».

Зазначається, що автомобіль рухався по вулиці Марійська, коли водійка пішла на обгін, не впоралась з керуванням та автомобіль врізався в дерево. Зазначається, що рятувальники деблокували жінку.

Раніше ми писали, що вранці, 25 травня, в Умані, на площі Перемоги, відбувся конфлітк за участю водія BMW, міського автобуса та пасажирів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Уманське районне управління поліції.

Як повідомляється, водій легковика, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, припаркував автомобіль прямо на тротуарі та заблокував рух громадського транспорту. Це спричинило словесну суперечку між ним, пасажирами та водієм автобуса, яка завершилась ДТП – водій BMW зіткнувся з автобусом.

Теги: ДТП Харківщина самогубство

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