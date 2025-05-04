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У столичному Гідропарку масштабна пожежа (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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У столичному Гідропарку масштабна пожежа (відео)
фото: glavcom.ua

У небо над Києвом піднявся чорний дим

Небо над столичним Гідропарком затягнуло чорним димом. Про це інформує «Главком».

Там сталася потужна пожежа.

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Місцеві Telegram-канали повідомляють, що на місці інциденту вже працюють пожежні.

Пожежу у Гідропарку видно з багатьох районів столиці.

У столичному Гідропарку масштабна пожежа (відео) фото 1

Нагадаємо, Київ цієї ночі опинився під атакою дронів. Тому пожеж було багато.

Внаслідок атаки безпілотниками, у столиці виникли руйнування та загорання у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському.

Найбільше руйнувань в Оболонському районі. Пошкоджено будинки, постраждали 11 людей. Руйнувань зазнав ТРЦ Dream Town. Згоріли автомобілі.

Загалом від російського терору постраждало 11 осіб, віком від 14 до 70 років. 

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Теги: Київ Гідропарк пожежа відео

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