У столичному Гідропарку масштабна пожежа (відео)

У небо над Києвом піднявся чорний дим

Небо над столичним Гідропарком затягнуло чорним димом. Про це інформує «Главком».

Там сталася потужна пожежа.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що на місці інциденту вже працюють пожежні.

Пожежу у Гідропарку видно з багатьох районів столиці.

Нагадаємо, Київ цієї ночі опинився під атакою дронів. Тому пожеж було багато.

Внаслідок атаки безпілотниками, у столиці виникли руйнування та загорання у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському.

Найбільше руйнувань в Оболонському районі. Пошкоджено будинки, постраждали 11 людей. Руйнувань зазнав ТРЦ Dream Town. Згоріли автомобілі.

Загалом від російського терору постраждало 11 осіб, віком від 14 до 70 років.