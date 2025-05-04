У столичному Гідропарку масштабна пожежа (відео)
У небо над Києвом піднявся чорний дим
Небо над столичним Гідропарком затягнуло чорним димом. Про це інформує «Главком».
Там сталася потужна пожежа.
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що на місці інциденту вже працюють пожежні.
Пожежу у Гідропарку видно з багатьох районів столиці.
Нагадаємо, Київ цієї ночі опинився під атакою дронів. Тому пожеж було багато.
Внаслідок атаки безпілотниками, у столиці виникли руйнування та загорання у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському.
Найбільше руйнувань в Оболонському районі. Пошкоджено будинки, постраждали 11 людей. Руйнувань зазнав ТРЦ Dream Town. Згоріли автомобілі.
Загалом від російського терору постраждало 11 осіб, віком від 14 до 70 років.
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