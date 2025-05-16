Київ виділятиме захисникам з інвалідністю пів мільйона під переобладнання житла

Хонда повідомила, що відповідні зміни до міської цільової програми підтримки киян-захисників вже пройшли всі необхідні погодження

Київська міська влада планує надавати часткову компенсацію витрат на переобладнання житла для киян-Захисників України з інвалідністю І та ІІ групи. Сума компенсації сягатиме до 500 тис. грн на одну людину. Про це, як інформує «Главком», повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда під час засідання Координаційної ради з питань реінтеграції та підтримки киян-Захисників і Захисниць України та членів їх сімей.

Марина Хонда підкреслила, що для ветеранів, які повернулися з ампутаціями або є маломобільними, зокрема пересуваються на візках, їхні помешкання часто потребують спеціальної адаптації. Це включає розширення дверних прорізів, заміну дверей, усунення порогів та облаштування доступних санвузлів. За її словами, наразі держава не надає коштів на ці потреби.

«Оскільки підтримка киян-захисників та їх родин є одним із ключових пріоритетів міста, за ініціативи мера Києва Віталія Кличка було розроблено цей пункт. Також це ще один крок у напрямку безбар’єрності, який також є надзвичайно важливим для столиці» – зазначила заступниця голови КМДА.

Марина Хонда також повідомила, що відповідні зміни до міської цільової програми підтримки киян-захисників вже пройшли всі необхідні погодження та передані на розгляд Київської міської ради. Наступним етапом стане винесення цього питання на голосування депутатів. Очікується, що ухвалення цього рішення значно полегшить життя багатьом киянам, які віддали своє здоров'я за незалежність України.

Нагадаємо, Київська міська влада збільшила розмір щорічної одноразової матеріальної допомоги для киян-захисників та захисниць з інвалідністю І та ІІ групи. Відтепер розмір виплат становитиме 40 тис. грн для осіб з інвалідністю І групи та 30 тис. грн для осіб з інвалідністю ІІ групи. Громадянам, які раніше отримували допомогу, повторно звертатися до Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА для її перерахування не потрібно.