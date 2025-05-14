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Спалах гепатиту А у Києві. У лікарнях перебуває 19 дітей

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Спалах гепатиту А у Києві. У лікарнях перебуває 19 дітей
Інкубаційний період вірусного гепатиту А триває 14–28 днів
фото: Сіспільне

Загалом від початку спалаху захворюваності в Соломʼянському районі столиці медики зареєстрували 48 хворих на гепатит A

Станом на ранок 14 травня з діагнозом гепатит A у Києві госпіталізовано 34 людини, серед хворих –19 дітей. Про це, як інформує «Главком», повідомив Центр громадського здоровʼя МОЗ України.

Також зазначається, що загалом від початку спалаху захворюваності в Соломʼянському районі столиці медики зареєстрували 48 хворих на гепатит A, з них 26 – діти.

За даними Центру громадського здоровʼя МОЗ України, щеплення отримали 210 людей: 192 дітей і 18 дорослих.

Як повідомлялося, київські фахівці встановлюють джерела спалаху гепатиту А, який зафіксовано у столиці. Серед можливих причин інфікування розглядаються водопостачання, вживання бюветної води та неякісні харчові продукти. 

Гепатит А (хвороба Боткіна) вражає печінку. Вірус гепатиту А передається через недотримання особистої гігієни, в побуті (наприклад, коли хтось із родини хворий), вживання забруднених продуктів, сирої води тощо.

Вірус гепатиту А досить довго зберігається в зовнішньому середовищі. Наприклад, у воді – до кількох місяців, а при кімнатній температурі – протягом тижня. Гине вірус лише через 5 хвилин кип’ятіння.

Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14–28 днів. Серед основних симптомів: підвищення температури тіла, втрата апетиту, діарея, блювота, потемніння сечі, жовтяниця, важкість у правому підребер’ї, слабкість і втомлюваність. Також слід пам’ятати, що хворий може заражати оточуючих вже у переджовтяничний період, коли сам не знає про захворювання. До того ж не всі випадки гепатиту А супроводжуються жовтяницею – симптомом, який звикли вважати найтиповішим. Тому необхідно зважати на будь-яке погіршення самопочуття та звертатися по консультацію до лікаря.

Дуже важливо, що значно мінімізувати ризики зараження може кожна людина. Ефективним безпековим заходом є миття рук із милом (особливо перед приготуванням і прийомом їжі, після відвідування вбиральні), вживання кип’яченої або бутильованої води, ретельне миття овочів, фруктів теплою проточною водою.

Нагадаємо, 11 травня повідомлялося, що у Києві зафіксували спалах гепатиту А, який вже торкнувся 33 людей, серед яких більшість – діти. Госпіталізовано 25 осіб, із них 15 дітей. Хворі перебувають на лікуванні у медичних закладах столиці. Фахівці зазначають, що на момент початку спалаху гепатиту А в одному з районів Києва було повідомлено про 15 інфікованих.

До слова, за даними Всесвітньої організації здоров'я, майже у всіх людей після недуги формується пожиттєвий імунітет до хвороби

Теги: Київ гепатит здоров'я

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