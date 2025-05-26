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На Оболоні чоловік застряг у вентиляційній шахті

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Оболоні чоловік застряг у вентиляційній шахті
фото: ДСНС Києва/Facebook

Як чоловік потрапив у «пастку», встановлюватимуть правоохоронці

В одному з будинків в Оболонському районі Києва чоловік потрапив у вентиляційну шахту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва. Як розповіли рятувальники, інцидент стався у девʼятиповерхівці на вулиці Йорданській.

На Оболоні чоловік застряг у вентиляційній шахті фото 1
фото: ДСНС Києва/Facebook

Виявилось, що чоловік застряг між другим та третім поверхами. 

За допомогою бензоріза та інших інструментів потерпілого деблокували та передали медикам. Для цього довелося зруйнувати частину стіни.  

8 фото
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За допомогою бензоріза та інших інструментів рятувальники деблокували потерпілого та передали медикам
фото: ДСНС Києва/Facebook

Як чоловік потрапив у «пастку», встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, патрульні комунального підприємства «Муніципальна охорона» запобігли спробі самогубства чоловіка, який намагався стрибнути з мосту на Володимирській гірці. Причини спроби самогубства встановлюватимуть поліцейські.

Теги: Київ будинок чоловік

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