На Оболоні чоловік застряг у вентиляційній шахті
Як чоловік потрапив у «пастку», встановлюватимуть правоохоронці
В одному з будинків в Оболонському районі Києва чоловік потрапив у вентиляційну шахту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва. Як розповіли рятувальники, інцидент стався у девʼятиповерхівці на вулиці Йорданській.
Виявилось, що чоловік застряг між другим та третім поверхами.
За допомогою бензоріза та інших інструментів потерпілого деблокували та передали медикам. Для цього довелося зруйнувати частину стіни.
Як чоловік потрапив у «пастку», встановлюватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, патрульні комунального підприємства «Муніципальна охорона» запобігли спробі самогубства чоловіка, який намагався стрибнути з мосту на Володимирській гірці. Причини спроби самогубства встановлюватимуть поліцейські.
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