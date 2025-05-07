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Нічна дронова атака на Київ забрала життя волонтерки та її сина

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нічна дронова атака на Київ забрала життя волонтерки та її сина
Наслідки нічної атаки на Шевченківський район столиці
фото: glavcom.ua

Жінка була волонтеркою і опікувалася десятьма котами, які також загинули під час атаки

Внаслідок нічної дронової атаки російських військ на Київ у Шевченківському районі столиці загинула жінка-волонтерка та її син. Загибла займалася порятунком тварин. Про це повідомила подруга загиблої, інформує «Главком».

За словами Ірини, подруги загиблої, жінка була волонтеркою і опікувалася десятьма котами, які також загинули під час атаки. Подруга зазначила, що загиблій було приблизно 61-63 роки, а її синові – 37. Ірина розповіла, що почула вибух, коли йшла на роботу, а повернувшись, побачила дим з пошкодженого будинку. 

Нагадаємо, вночі, 7 травня, Росія вдарила по Києву. У Дніпровському районі Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА на житловий будинок. Також зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському та Святошинському районах. У Святошинському – на 10-поверховий житловий будинок. У Шевченківському районі триває рятувальна операція після нічної атаки.

Також о 04:36 ранку в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області внаслідок атаки ворожого дрона сталася пожежа та руйнування на другому поверсі десятиповерхового житлового будинку в одному з житлових комплексів.

Теги: Київ обстріл смерть

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