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Рух транспорту Набережно-Рибальською 10 та 11 травня буде частково обмежено

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух транспорту Набережно-Рибальською 10 та 11 травня буде частково обмежено
Дорожні служби міста ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття струменево-інʼєкційним методом
фото: Вікіпедія

Ремонтні роботи на Набережно-Рибальській виконуватимуться лише за сприятливих погодних умов

Цими вихідними, 10 та 11 травня, у Києві буде обмежуватися рух транспорту вулицею Набережно-Рибальською. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Повідомляється, що у цей період дорожні служби міста ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття струменево-інʼєкційним методом.

На час робіт рух транспорту частково поетапно обмежуватимуть в обох напрямках.

У комунальній корпорації також звертають увагу, що роботи виконуватимуть за сприятливих погодних умов.

У «Київавтодорі» перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, 9 травня та орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежего рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Також у суботу, 10 травня, у Києві буде введено тимчасові обмеження руху. Обмеження вводяться у звʼязку з перебуванням в Києві іноземних делегацій та проведенням урочистих і памʼятних заходів. Рух обмежать на окремих центральних вулицях міста. Конкретний час та локації визначатимуться з урахуванням протоколів безпеки.  

Теги: обмеження Київавтодор дороги Київ

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