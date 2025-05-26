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Відсторонили через весілля у Страсну п’ятницю. Директорка «Софії Київської» прокоментувала скандал

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Відсторонили через весілля у Страсну п’ятницю. Директорка «Софії Київської» прокоментувала скандал
Нинішня очільниця Софії має намір боротися за посаду – попри очевидний намір міністерства покласти край її керуванню
фото з архіву Нелі Куковальської

Шлюбна церемонія проходила на території заповідника на цілком законних підставах, каже Куковальська

Відсторонена від виконання обов'язків генеральна директорка Національного заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська в інтерв'ю «Главкому» детально прокоментувала скандал, пов'язаний з проведенням весільної церемонії на території заповідника у Страсну п’ятницю, що ймовірно стало причиною її відсторонення.

За словами Куковальської, «інцидент», що мав місце 18 квітня, полягав у проведенні виїзної шлюбної церемонії військовослужбовця ЗСУ. Він прибув у Київ у короткострокову відпустку із зони бойових дій. Захід розпочався вдень і завершився о 21:00. Для гостей також було проведено екскурсію Софійським собором у робочий час музею.

Генеральна директорка наголосила, що весілля проходило у місці, віддаленому від екскурсійних об’єктів, і не заважало туристам. Жодних скарг від відвідувачів, за її словами, не надходило. Обслуговуванням заходу займалося ТОВ «Одеса Лідер», яке напряму домовлялось із молодятами.

Куковальська стверджує, що проведення заходу було цілком законним. «Діяльність закладу харчування, де відбувалося весілля, регламентована договором оренди. Його укладено напряму з Фондом держмайна за згоди міністерства культури про надання приміщення в оренду», – пояснила вона. За її словами, проведення заходу відбувалося на підставі договору, і всі послуги були оплачені згідно з чинним прейскурантом заповідника.

Як з’ясувалось пізніше, зі слів представників міністерства, їм надійшла скарга на гучну музику, тому вони викликали поліцію, якій присутні надавали пояснення. На момент приїзду поліції, захід вже закінчився.

Камери спостереження, які є на території заповідника, не охоплювали місце проведення весілля, оскільки воно знаходиться поза основними туристичними маршрутами. Проте під час заходу співробітники заповідника знаходяться на території, наглядають за порядком і дотриманням пам’яткоохоронних вимог, запевнила Куковальська. 

Інтер’єр ресторану на території Софії, де відбувалося весілля
Інтер’єр ресторану на території Софії, де відбувалося весілля
фото: village.com.ua

Після інциденту, за словами Куковальської, її відсторонили від виконання обов'язків, хоча вона перебуває на лікарняному. Міністерство культури призначило вже третю комісію для проведення «слідчих дій».

«Знаю, що мої колеги надають письмові пояснення з різних питань, коло яких постійно розширюється і урізноманітнюється. Від весілля, яке було 18 квітня, до сучасного стану пам’яток Судацької фортеці», – повідомила директорка. Вона додала, що комісія наполегливо запрошує на «спілкування» лише виконувача обов’язків, але колеги ходять гуртом і відстоюють свою позицію, що «дуже сильно дратує» комісію.

Куковальська відзначила, що поліція, після отримання пояснень, більше не зверталася до заповідника, і інформацією про відкриття кримінальної справи вони не володіють. 

Генеральни директорка «Софії Київської» припускає, що весілля, яке відбулося у Страсну п’ятницю, стало приводом для третьої перевірки, яка зараз триває. Але Куковальська наголошує: «Держава у нас – світська, а ми є державним закладом культури. Церква, відповідно до 35 статті Конституції України, відокремлена від держави». Вона також підкреслила, що вибір дати був обумовлений «обставинами воєнного часу і можливістю отримати відпустку на три дні, а під час війни навіть церква відходить від канону».

Наразі Куковальська перебуває на лікарняному та відсторонена від виконання обов’язків на період проведення перевірки, проте наказу про відсторонення вона не бачила і з ним не ознайомлена. Її контракт діє до 23 червня 2025 року.

«Я налаштована боротися. Бо ми вже проходили ці випробовування в часи Януковича, коли у 2012 році близько 80 співробітників було звільнено внаслідок зміни керівництва. Ще раз наражати високопрофесійний колектив, який формувався роками, на небезпеку звільнення, я не можу», – заявила Неля Куковальська.

В’ячеслав Корнієнко – фахівець з фресок і заступник Куковальської з наукової роботи
В’ячеслав Корнієнко – фахівець з фресок і заступник Куковальської з наукової роботи
фото: Максим Сидоренко

Генеральна директорка вважає, що те, що відбувається, є спробою її усунути та знайти «хоч якийсь компромат». Як пояснила Куковальська, за статутом заповідника, на час її відсутності обов’язки виконує перший заступник генерального директора. Зараз міністерство призначило виконувачем обов’язки заступника генерального директора з наукової роботи.

Нагадаэмо, скандал навколо платного входу до Національного заповідника «Софія Київська» у Міжнародний день музеїв, 18 травня, отримав пояснення. Неля Куковальська в інтерв'ю «Главкому» заявила, що провина лежить на Міністерстві культури України, яке не надало дозволу на безкоштовне відвідування. За словами Куковальської, хоча традиція безкоштовного входу до музеїв 18 травня існує в усьому світі, в Україні вона не закріплена законодавчо.

Теги: церква Київ весілля Міністерство культури

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