Адресна допомога для вразливих родин та захисників у Києві: як подати заявку

Раніше Київ надавав додаткову допомогу в натуральному вигляді, тепер грошова допомога нараховується на картку

У 2025 році допомога виплачуватиметься по 12 тис. грн кожні три місяці

Певні категорії киян, зокрема й внутрішньо переміщені особи, можуть отримати допомогу у розмірі 48 тис. грн протягом календарного року. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань самоврядних повноважень та відповідальна з питань безбар’єрності в Києві Марина Хонда, інформує «Главком»

Хто може отримати допомогу:

родини, у яких є діти до двох років з інвалідністю або тяжкими захворюваннями;

родини, у яких є діти до 18 років з медичними показаннями;

багатодітні малозабезпечені родини з немовлятами.

Також матеріальну допомогу зможуть отримати кияни-захисники України, які отримали поранення або мають інвалідність внаслідок війни й потребують відповідних засобів

«Якщо раніше, починаючи з 2019 року, Київ надавав додаткову допомогу в натуральному вигляді – гігієнічні товари, підгузки тощо, то зараз для кількох категорій ми впровадили адресну грошову допомогу на картку. Оскільки це зручніше та оперативніше для родин. Діти ростуть по-різному, і потреби змінюються. Забезпечити широкий асортимент у районах дуже складно. Ми регулярно стикалися з ситуаціями, коли в одному районі є запас, а в іншому деякі вироби закінчувалися ще до чергової закупівлі. А тендери – це довго. Тепер родини самостійно обирають потрібне. Це гнучко, швидко й адаптовано до реальності. Загалом протягом повного року людина зможе одержати виплату в розмірі шести мінімальних заробітних плат», – пояснила Марина Хонда.

За словами чиновниці, кошти виплачуватимуть щокварталу. У 2025 році – по 12 тис. грн кожні три місяці.

Хонда зазначила, що наразі виділено фінансування для близько тисячі людей – такою була потреба на момент розробки змін. Однак, у разі необхідності збільшити фінансування, столиця шукатиме можливості це зробити.

Щоб отримати допомогу, необхідно подати заяву та пакет документів до Управління соціальної та ветеранської політики за зареєстрованим або задекларованим у Києві місцем проживання. Із переліком необхідних документів можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, кияни, зокрема внутрішньо переміщені особи, у складних життєвих обставинах відтепер можуть подати заяву на ім’я мера Києва Віталія Кличка на одноразову матеріальну допомогу онлайн. Зробити це можна через Портал послуг, розроблений Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій. Марина Хонда повідомила, що протягом 2024 року понад 106 тисяч жителів столиці звернулися по матеріальну допомогу.

До слова, 70 тис. людей претендують на безкоштовне житло у столиці. З них учасників бойових дій – понад 5 тис. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда в інтерв'ю «Главкому». Також заступниця голови КМДА зауважила, що держава компенсує вартість житла для учасників бойових дій. За її словами, останній транш був на суму 850 млн, яких вистачило на 337 людей.