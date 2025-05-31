Ізюм. Пошкоджені десятки будинків, є поранені

На місці працюють всі відповідні служби

У ніч на 31 травня ворог вдарив по місту Ізюм. Росія атакувала Харківщину ударними дронами «шахед». Про це повідомляю «Главком» з посиланням на Ізюмську МВА.

Зафіксовано вісім ударів по місту БпЛА. Внаслідок обстрілу люди отримали легкі поранення та гостру реакцію на стрес. Усім постраждалим наається медична допомога.

Влучання прийшлись по східній частині міста. Пошкодження зазнало одне з підприємств міста. Також пошкоджено більше 30 приватних будинків, знеструмлені лінії електропередач, пошкоджені газорозподільчі мережі.

На місці працюють всі відповідні служби.

Зауважимо, цієї ночі Харків вчергове опинився під ударом ворожих дронів. Ворог атакував два райони міста.

Вибухи у Харкові прогриміла о 03:01, згодом Терехов повідомив, що Росія вдарила по Київському та Шевченківському районах міста. У Київському районі під ударом опинилось виробниче підприємство.

У Київському районі внаслідок удару постраждала одна людина, там у кількох будинках вибиті вікна. За словами мера, у Шевченківському районі ворог вдарив по СТО. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення та кілька автівок.

На місцях влучань виникли пожежі. Всього зафіксовано вісім «прильотів» по місту – два у Шевченківському районі і шість у Київському.

На місці влучань працюють профільні служби.

До слова, цієї ночі повітряна тривога накрила Україну. Росія запустила ударні безпілотники. На Харківщині, Вінниччині та Чернігівщині прогриміли вибухи. Українські протиповітряники збивають ворожі цілі.

Нагадаємо, цієї ночі ворог завдав ракетних ударів по Сумській області.

За повідомленням ОВА, удар прийшовся по території Недригайлівської громади, що на Сумщині. Як зазначили в обласній військовій адміністрації, є пошкодження у житловому секторі, зруйновані складські приміщення внаслідок обстрілу.

Повідомляється, що щонайменше одна людина постраждала. Їй надали медичну допомогу на місці.