Квартирна черга у Києві. Заступниця Кличка порахувала кількість людей, що претендують на безкоштовне житло

Марина Хонда повідомила, що з 2022 року в Києві зареєструвалось понад 237 тис. ВПО

Марина Хонда: «Учасників бойових дій у квартирній черзі – понад 5 тис., тобто цілий мікрорайон»

70 тис. людей претендують на безкоштовне житло у столиці. З них учасників бойових дій – понад 5 тис. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда в інтерв'ю «Главкому».

«Місто видає квартири, дотримуючись наявної черги. Окремо через нас проходить фінансування компенсацій за житло учасникам бойових дій, кошти на що як субвенцію місцевому бюджету надає держава. Щодо черги в Києві, то цьогоріч у бюджеті міста було закладено майже 452 млн грн на придбання 165 квартир для УБД та 173 млн грн на програму співфінансування (50/50) на 135 квартир», – розповіла Хонда.

Також заступниця голови КМДА зауважила, що держава компенсує вартість житла для учасників бойових дій. За її словами, останній транш був на суму 850 млн, яких вистачило на 337 людей.

«Велика кількість військових, які не підпадають під державні виплати, але є ветеранами та ветеранками, потребують покращення житлових умов, залишаються у черзі Києва. І зараз у місті в черзі на квартиру, право на яку надано державою, стоять майже 70 тис. киян. З них учасників бойових дій – понад 5 тис., тобто цілий мікрорайон. А плюс тепер ще й ВПО з-поміж незахищених верств населення, які претендують на соціальне житло. Це я маю на увазі ті родини, де є люди з інвалідністю або ж багатодітні сім’ї. Їх понад дві тисячі», – наголосила чиновниця.

Як зазначає Марина Хонда, раніше фонд для забезпечення житлом поповнювався при введенні в експлуатацію кожного нового будинку. Вона пояснює, що забудовники буди змушені відводити певну кількість квадратних метрів місту. Саме за допомогою цього і рухалася квартирна черга.

«Але кілька років тому було внесено зміни до законодавства, які цю процедуру анулювали. Тому місто або закуповує квартири, або пропонує для учасників бойових дій співфінансування. Нещодавно була видана сотня ордерів. Але ці сто квартир не надто просувають чергу, якщо у ній стоїть така кількість людей і щодня додаються нові», – підсумувала заступниця Кличка.

Нагадаємо, що грошову компенсацію замість житла отримають 337 киян. Це стосується захисників і захисниць з інвалідністю, а також родин загиблих, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку в Києві.

Зауважимо, що ветерани-захисники, які проживають у Києві, можуть отримати фінансову допомогу на лікування зубів у розмірі 15 тис. грн щорічно. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда в інтерв'ю «Главкому».

Також Марина Хонда розповіла в інтерв'ю «Главкому», що у Києві для ветеранів з інвалідністю та членів сімей загиблих передбачено як щорічні, так і щомісячні виплати.

До слова, заступниця голови КМДА Марина Хонда повідомила, що цьогоріч на програму «Захисник Києва» з міського бюджету виділено майже 10 млрд грн. Одним із ключових напрямів є надання матеріальної допомоги військовим, які перебувають на лікуванні після поранень.