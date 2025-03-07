Одноразова матеріальна допомога для киян: хто може претендувати на виплати

Грошову допомогу можуть отримати кияни, у яких розмір середньомісячного доходу на людину в сім’ї не перевищує 4 722 грн

Протягом 2024 року понад 106 тисяч жителів столиці звернулися по матеріальну допомогу

Кияни, зокрема внутрішньо переміщені особи, у складних життєвих обставинах відтепер можуть подати заяву на ім’я мера Києва Віталія Кличка на одноразову матеріальну допомогу онлайн. Зробити це можна через Портал послуг, розроблений Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.

«Столиця підтримує киян, зокрема внутрішньо переміщених осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах. Раніше заяву на ім’я мера Києва Віталія Кличка можна було подати особисто через ЦНАПи, депутатів Київради, народних депутатів, КМДА, а також поштою через Департамент соціальної та ветеранської політики. Тепер це можна виконати онлайн. Це зручно, швидко та сприяє розвитку цифрової безбар’єрності», – зазначив Валентин Мондриївський.

Заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда повідомила, що протягом 2024 року понад 106 тисяч жителів столиці звернулися по матеріальну допомогу.

«Це люди, зокрема внутрішньо переміщені особи, які опинилися у складних життєвих обставинах, малозабезпечені сім’ї, соціально незахищені категорії населення. Підбиваючи підсумки минулого року, ми розуміли, що кількість заявників у 2025 році зростатиме. Тому за ініціативи мера розробили механізм подачі заяв онлайн», – сказала Марина Хонда.

За її словами, за перші два місяці 2025 року вже надійшло понад 26 тисяч заяв на суму понад 110 млн грн.

Грошову допомогу можуть отримати кияни, у яких розмір середньомісячного доходу на людину в сім’ї не перевищує 4 722 грн та які підтвердили складні життєві обставини. Допомогу виплачують один раз на рік.

«Щоб отримати послугу онлайн, потрібно зареєструватися на Порталі послуг, заповнити заяву та додати необхідні документи. Статус заявки можна відстежувати в особистому кабінеті, а про рішення щодо виплати можна дізнатись через сповіщення у застосунку Київ Цифровий», – розповіла директорка Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Вікторія Іцкович.

Детальніше про послугу та інструкції щодо заповнення заявки – на Порталі послуг за посиланням.

Нагадаємо, раніше Київ виплатив одноразову матеріальну допомогу 8,5 тис. багатодітним сім’ям, зокрема з-поміж ВПО, які виховують трьох і більше дітей та перебувають на обліку в органах соціального захисту населення.

До слова, 70 тис. людей претендують на безкоштовне житло у столиці. З них учасників бойових дій – понад 5 тис. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда в інтерв'ю «Главкому». Також заступниця голови КМДА зауважила, що держава компенсує вартість житла для учасників бойових дій. За її словами, останній транш був на суму 850 млн, яких вистачило на 337 людей.