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Українські біженці знову отримають допомогу з працевлаштування у Латвії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Українські біженці знову отримають допомогу з працевлаштування у Латвії
Латвія ухвалила нове рішення щодо українців
фото із відкритих джерел

Українським біженцям цього року знову виплатять одноразову допомогу з працевлаштування

Уряд Латвії перерозподілив 984 200 євро, щоб Державне агентство зайнятості (NVA) могло забезпечити виплату одноразової допомоги на початок трудової діяльності або самозайнятості 1330 українським цивільним особам. Про це повідомляє Главком із посиланням на lsm.lv.

Загальне фінансування на 2025 рік становитиме 1,95 млн євро, повідомили у Міністерстві добробуту. Для сприяння інтеграції українських цивільних осіб на ринку праці, допомога на початок трудової діяльності доступна з 7 березня 2022 року, а допомога на початок самозайнятості – з 3 жовтня 2022 року.

Така підтримка надається один раз, і її виплату забезпечує NVA на підставі заяви.

Щоб отримати допомогу, заява повинна бути подана протягом одного місяця з дати початку трудових відносин.
Розмір допомоги становить одну встановлену в країні мінімальну місячну заробітну плату (740 євро) і не обкладається податком на доходи фізичних осіб.

На сьогоднішні допомогу по працевлаштуванню отримали 17 180 українських цивільних осіб, а допомогу на самозайнятість – 637 осіб. Закон про підтримку цивільних осіб України передбачає, що заходи з надання допомоги українським цивільним особам переважно фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.

Нагадаємо, у Латвії чоловік отримав вирок за участь у війні проти України на боці Росії. Латвійська прокуратура заявила, що громадянина Латвії засудили до шести років вʼязниці з двома роками випробувального терміну за участь у війні проти України на боці Росії. 

До слова, російські пенсіонери, які проживають у країнах Балтії, вже кілька місяців не отримують виплати з Росії. Причиною стали блокування міжнародних переказів із боку західних фінансових структур.

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Теги: гроші закон Латвія фінансування біженці

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