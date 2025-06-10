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Київрада переглядає бюджет столиці (трансляція)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київрада переглядає бюджет столиці (трансляція)
скриншот відео

За словами Кличка зміни стосуються фінансування будівництва та облаштування захисних споруд

Сьогодні, 10 червня, Київрада має внести зміни до програми економічного та соціального розвитку  та бюджету столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Зокрема, за словами Кличка зміни стосуються фінансування будівництва та облаштування захисних споруд. Підготовки до наступного опалювального сезону, до нового навчального року. А також – фінансування оновлення та будівництва об'єктів транспортної інфраструктури, у тому числі і метро на Виноградар.

«Йдеться і про кошти на придбання рухомого складу для комунального громадського транспорту. Та про кошти на капітальні ремонти відділень у столичних лікарнях, на придбання медичного обладнання», – додав мер Києва.

Кличко зазначив, що цей проєкт коригування включає й фінансування з бюджету міста тих 500 млн грн, виділення яких було ухвалено за програмою «Захисник Києва» на минулому засіданні.

«Також я давав доручення виконавчому органу підготувати зміни до програми «Захисник Києва» про подальше збільшення фінансування Сил безпеки та оборони. А саме - передбачити ще  2 млрд грн на допомогу громади столиці нашим захисникам. Документ вже на фінальній стадії напрацювання і найближчим часом винесемо в зал для його обговорення і ухвалення», – додав мер Києва..

Продовження пленарного засідання V сесії Київської міської ради ІХ скликання:

 

Нагадаємо, 27 травня пленарне засідання V сесії Київської міської ради ІХ скликання не відбулося через відсутність кворуму. Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що це є черговим свідченням посилення тиску та спроб заблокувати роботу столичного самоврядування, особливо під час війни. \

Перша частина цього пленарного засідання  відбулася 8 квітня, коли депутатський корпус припинив повноваження секретаря Київради Володимира Бондаренка, друга – 15 квітня, коли народні обранці розглянули близько восьми проєктів рішень, а третя – 15 травня, коли було розглянуто понад два десятки проєктів рішень.

Наразі на розгляді депутатів лишається ще більш ніж шість десятків питань – як із основного порядку денного, так і тих проєктів рішень, які винесені на ухвалення в порядку невідкладності, у тому числі питання, які були затверджені до розгляду на засіданні 15 травня і яких немає у вищезгаданому переліку. При цьому, усі ці питання виносилися до сесійної зали ще раніше, на засідання 3 квітня, але тоді також не були розглянуті. 

Раніше повідомлялося, що начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звернувся до Служби безпеки України щодо перевірки команди мера Києва Віталія Кличка на предмет фінансування матеріалів, що дискредитують Збройні Сили України. 

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Теги: Віталій Кличко Київ Київрада місцева влада столиця

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