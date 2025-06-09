Рятувальники завершили розбір завалів у Києві після атаки РФ 6 червня

До розбору завалів залучалось майже 100 рятувальників

Столичні рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці російського обстрілу 6 червня у Солом'янському районі столиці. Розбір завалів тривав три дні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Державної служби з надзвичайних ситуацій міста Києва.

«Вивезли понад 3 тис. т залишків будівельних конструкцій... До розбору завалів на вечір 8 червня залучалися 99 надзвичайників та 39 одиниць техніки», – йдеться у повідомленні.

Розбір завалів тривав три дні фото: ДСНС Києва/Facebook

Під час розбору завалів було вивезено понад 3 тис. т залишків будівельних конструкцій фото: ДСНС Києва/Facebook

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня внаслідок комбінованої атаки РФ ракетами та безпілотниками по Києву загинули троє рятувальників, 32 людини отримали поранення. Падіння уламків та влучання були зафіксовані у шести районах міста.

Через пошкодження колій і кабелів після нічної атаки РФ у Києві були тимчасово були закриті наземні станції метро від «Дніпра» до «Лісової». Поїзди курсували лише між «Академмістечком» і «Арсенальною» з інтервалом 4,5 хвилини. Близько 19 години рух поїздів на «червоній» лінії столичного метро відновили.

Також внаслідок внаслідок нічної атаки РФ частина лівого берега Києва залишилася без електропостачання. Світло повернули в домівки мешканців близько 16:00.