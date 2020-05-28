Коронавірус і польоти: на авіапасажирів чекають нові правила



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Після пандеміх коронавірусу будуть діяти обмеження для пасажирів літаків

Пасажири в процесі авіаперельоту повинні будуть перебувати тільки в кріслах, зазначених в посадковому талоні

Пасажири літаків не зможуть мінятися місцями на свій розсуд на борту повітряного судна після спаду пандемії коронавірусу.

Про нові обмеження розповіли в Міжнародній асоціації повітряного транспорту (IATA), пише Independent.

На думку експертів організації, мандрівникам в процесі авіаперельоту слід сидіти в кріслах, зазначених в посадковому талоні. Передбачається, що члени екіпажу будуть виявляти порушників таких вимог і відправляти їх на призначені в процесі реєстрації місця.

Таким чином, пояснюють фахівці, спроститься ідентифікація пасажирів, які опинилися в безпосередньому контакті з можливими носіями Covid-19.

«Швидкий доступ до даних про місцезнаходження авіапасажирів надзвичайно важливий для успіху та ефективності операцій з відстеження контактів», - підкреслили в Агентстві з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA).

До слова, Україна домовляється з Грузією про відновлення авіасполучення.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що відновлення авіасполучення, в тому числі і міжнародне, можливе у червні місяці.

Як відомо, чотири авіакомпанії Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Air та Wizz Air почали складати плани для відновлення польотів в Україну в червні і липні 2020 року.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного. Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були ослаблені.

МАУ скасувала продаж квитків на міжнародні рейси до 1 липня.